Y un día la máxima llega a los 20° pero rige alerta por tormentas: el tiempo para este miércoles

Mar del Plata tendrá este miércoles una jornada con aumento de la nubosidad y probabilidad de tormentas hacia la tarde, en un contexto marcado por un alerta amarillo por fenómenos meteorológicos fuertes durante la noche.

De acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la temperatura mínima será de 10°C y la máxima alcanzará los 20°C. Durante la madrugada el cielo estará parcialmente nublado, mientras que por la mañana se espera nubosidad predominante y bajas probabilidades de precipitaciones.

Las condiciones comenzarán a desmejorar durante la tarde, cuando la probabilidad de lluvias y tormentas se ubicará entre el 40% y el 70%. Para la noche se prevén tormentas fuertes, con el mismo rango de probabilidad de precipitaciones y una temperatura cercana a los 13°C.

El viento soplará del noroeste durante la madrugada, rotará al sudoeste por la mañana y al noreste durante la tarde y la noche, con velocidades que podrían alcanzar los 22 kilómetros por hora.

Alerta amarillo por tormentas: qué zonas abarca

El alerta del Servicio Meteorológico Nacional comprende a Mar del Plata, el partido de General Alvarado y la costa de Mar Chiquita. Según el organismo, el área será afectada por lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes.

Los fenómenos podrían estar acompañados por abundantes precipitaciones en cortos períodos, ocasional caída de granizo, ráfagas intensas y actividad eléctrica frecuente. Además, se estiman valores de precipitación acumulada de entre 20 y 40 milímetros, aunque podrían superarse de manera puntual.

Ante estas condiciones, se recomienda evitar actividades al aire libre durante las tormentas, no refugiarse debajo de árboles ni cerca de postes o cables de electricidad y mantenerse alejado de zonas inundables. También es importante asegurar objetos que puedan volarse por el viento y seguir las actualizaciones de los organismos oficiales.