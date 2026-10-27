Aprovechá el sol: pronostican chaparrones para Mar del Plata
El SMN anticipa el regreso de las precipitaciones y el aumento de la temperatura en la ciudad. A buscar el paraguas.
Por Redacción 0223
PARA 0223
Mar del Plata amaneció algo soleada pero el pronóstico no es nada optimista para las próximas horas, con un aumento de la inestabilidad y el regreso de las lluvias.
Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) este martes estará marcado por la inestabilidad y no hay que descartar la caída de chaparrones durante las primeras horas del día y también por la tarde.
La mañana comenzó con una temperatura de 10,2 grados y una humedad del 97%. Según las previsiones, la temperatura máxima alcanzará los 16 grados, mientras que la mínima se ubicará en torno a los 6 grados.
El informe indica que se esperan vientos del sector noroeste, con velocidades de entre 23 y 31 kilómetros por hora durante la mañana, que disminuirán hacia la tarde y la noche.
Lluvias y más lluvias
El pronóstico oficial anticipa un miércoles algo primaveral, con una máxima que podría trepar a los 20 grados. Para la tarde y noche se esperan precipitaciones, que podrían extenderse hasta la noche del jueves. Hasta el momento no hay vigente ningún alerta meteorológico para la región.
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