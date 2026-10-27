Aprovechá el sol: pronostican chaparrones para Mar del Plata

Sol...¿ y después? El SMN anticipa el regreso de las precipitaciones. Foto archivo: 0223.

Mar del Plata amaneció algo soleada pero el pronóstico no es nada optimista para las próximas horas, con un aumento de la inestabilidad y el regreso de las lluvias.

Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) este martes estará marcado por la inestabilidad y no hay que descartar la caída de chaparrones durante las primeras horas del día y también por la tarde.

Sol...¿ y después? El SMN anticipa el regreso de las precipitaciones. Foto archivo: 0223.

La mañana comenzó con una temperatura de 10,2 grados y una humedad del 97%. Según las previsiones, la temperatura máxima alcanzará los 16 grados, mientras que la mínima se ubicará en torno a los 6 grados.

El informe indica que se esperan vientos del sector noroeste, con velocidades de entre 23 y 31 kilómetros por hora durante la mañana, que disminuirán hacia la tarde y la noche.

Lluvias y más lluvias

El pronóstico oficial anticipa un miércoles algo primaveral, con una máxima que podría trepar a los 20 grados. Para la tarde y noche se esperan precipitaciones, que podrían extenderse hasta la noche del jueves. Hasta el momento no hay vigente ningún alerta meteorológico para la región.