Tragedia en San Bernardo: murió un joven trabajador tras un accidente en un edificio

Conmoción en la localidad costera de San Bernardo tras el deceso de un joven.

Un trágico accidente laboral sacude a la comunidad de San Bernardo desde este martes por la mañana, luego de que un joven trabajador de 22 años perdiera la vida mientras realizaba labores de reparación en un inmueble situado en la zona céntrica de la ciudad.

El hecho se registró en el edificio denominado Los Pinos IV, emplazado en la dirección de Garay 106, en su esquina con la avenida Chiozza. De acuerdo con los datos recabados, la víctima se encontraba cumpliendo tareas específicas de mantenimiento en el lugar cuando sobrevino el fatal desenlace a raíz de sufrir una descarga eléctrica.

El trágico hecho sucedió en la zona céntrica de San Bernardo.

Tras el alerta emitido por la situación, se desplegó un operativo de emergencia en el sector. En el lugar del hecho intervinieron dotaciones de bomberos voluntarios de San Bernardo, personal médico del hospital de Mar de Ajó y agentes de la patrulla municipal, quienes acudieron para asistir al operario y realizar las primeras labores de rigor, entre ellas, los intentos de reanimación cardiopulmonar.

Hasta el momento, las circunstancias precisas que rodearon al hecho y las causas determinantes del deceso continúan bajo análisis, mientras se aguardan los resultados oficiales de las pericias correspondientes para esclarecer cómo se produjo exactamente el accidente en el edificio.

Según señalan medios del distrito,, el trabajador se encontraba en una silleta cuando tocó con la cabeza un terminal aéreo de media tensión de 7.600 voltios.