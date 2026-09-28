Emotivo mensaje a los kayakistas desaparecidos: "Su huella quedará para siempre"

Los kayakistas desaparecidos habían salido a navegar el pasado lunes en la zona de Santa Teresita.

A una semana de la desaparición de los dos kayakistas que ingresaron en la zona de Santa Teresita y no volvieron, sus compañeros de pesca pertenecientes al club "Guerreros Kayak Fishing" emitieron un fuerte mensaje de despedida.

Sucede que después de cinco días, las autoridades marítimas estimaron que ya no había posibilidades de sobrevida, por lo que los esfuerzos extremos estuvieron puestos en los primeros momentos del operativo de búsqueda.

Pasaron los días y, al no haber novedades, sus compañeros publicaron un emotivo mensaje: "Queremos expresar nuestro más profundo agradecimiento a todas las personas que brindaron su tiempo, compromiso, solidaridad y ayuda durante la búsqueda de nuestros compañeros Félix y Oscar".

"Cada gesto de apoyo, cada colaboración y cada muestra de acompañamiento significaron muchísimo para todos nosotros y para sus seres queridos. Gracias de corazón por haber estado presentes", aseguraron.

Con imágenes de ambos, solicitaron algo muy particular: "En este momento tan doloroso, solo queremos pedir una cosa; respeto por sus familias. No es tiempo de juzgar, sino de acompañar, contener y honrar la memoria de nuestros amigos".

A la par, recordaron a sus amigos y subrayaron que, de ahora en más, "cada Guerrero que entre al agua no entrará solo": "Siempre sentiremos que vamos acompañados por amigos remando junto a nosotros. Buen viaje, Guerreros".