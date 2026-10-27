Fue armado al taller y discutió con el mecánico

Un llamado al 911 que alertó sobre un presunto conflicto relacionado con la reparación de un vehículo y la presencia de una persona armada terminó con el secuestro de una pistola y la notificación de una causa penal.

Personal del Comando de Patrullas Norte arribó a un taller ubicado en inmediaciones de avenida Della Paolera y Padre Cardiel y entrevistaron a la propietaria del establecimiento. La mujer explicó que su marido se encontraba en una oficina junto a un cliente que reclamaba por los costos de un trabajo mecánico.

Ante el estado de alteración del hombre, los efectivos procedieron a entrevistarlo por separado y realizaron un palpado preventivo de sus prendas donde secuestraron una pistola negra de Fabricaciones Militares con la inscripción correspondiente al modelo 1927, calibre 11,25 mm, que no tenía cargador ni municiones.

La fiscal de Flagrancia Ana María Caro dispuso la formación de actuaciones por tenencia ilegal de arma de guerra, el secuestro del arma y la realización de una pericia balística, además de las diligencias judiciales correspondientes.

El arma secuestrada.

El sujeto fue notificado de la formación de causa, quedó en libertad y este miércoles deberá presentarse en Tribunales para prestar declaración.