Paritarias en Tandil: municipales reclaman un bono de $600.000 y actualización por inflación

Desde la municipalidad de Tandil acordaron dar una respuesta al pedido salarial a principios de noviembre.

En el marco de la reapertura de la negociación paritaria acordada a mediados de año en Tandil, desde el sindicato que representa a los trabajadores municipales del distrito presentaron una propuesta formal al gobierno comunal que contempla un bono extraordinario y un esquema de actualización salarial para el cierre del año y el inicio de 2027.

Entre los puntos centrales de la iniciativa elevada por Roberto Martínez Lastra, se destaca el pedido de un bono de 600 mil pesos, además de incrementos atados a la evolución de los precios.

El intendente Lunghi acordó dar una respuesta a principios de noviembre.

Los detalles de la propuesta sindical en Tandil

De acuerdo con el texto presentado ante las autoridades locales, el esquema de recomposición salarial solicitado se estructura de la siguiente manera:

Actualización por inflación: el gremio solicitó que los haberes del mes de noviembre se incrementen de acuerdo con el índice de precios al consumidor de octubre, y que en diciembre se aplique una actualización equivalente a la inflación registrada durante noviembre.

Aumento para enero: se peticionó una suba adicional del 10 por ciento para el primer mes de 2027.

Presentismo: la organización gremial propuso elevar la bonificación por presentismo a la suma de 100 mil pesos a partir del 1 de enero de 2027.

Futuras negociaciones: la propuesta contempla también dar inicio a un nuevo período de discusión paritaria a partir del mes de abril de 2027.

Los próximos pasos en Tandil para el futuro de los municipales

La discusión formal continuará el próximo lunes 2 de noviembre, fecha en la que está previsto que las autoridades del Ejecutivo encabecen una nueva reunión de la comisión negociadora y acerquen una primera respuesta formal a las demandas planteadas por los representantes de los trabajadores.

Por el momento, los montos y porcentajes forman parte de la propuesta impulsada por el gremio y deberán ser analizados en detalle por el municipio antes de definir los pasos a seguir en el tramo final del año.