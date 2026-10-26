Sube la temperatura este martes en Mar del Plata, pero las tormentas vienen de la mano con el calor

Las lluvias se registrarían el miércoles y el jueves, y luego se mantendría la suba en el termómetro.

Después de varias jornadas frías y una primavera que no termina de arrancar en Mar del Plata, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipó que las temperaturas comenzarán a subir a partir de este martes, aunque la mejora en las máximas estará acompañada por precipitaciones.

En principio, para la noche de este lunes están previstos 8°, viento del sector norte a una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora (km/h) y cielo mayormente nublado, según el pronóstico del organismo.

Anunciaron tormentas aisladas a partir de la tarde del miércoles en Mar del Plata.

En cuanto al martes, se espera la suba del termómetro tan deseada en la ciudad: la máxima alcanzaría los 16° y la mínima sería de 8°, aunque esta última se registraría durante la madrugada, mientras que por la noche la temperatura descendería a 12°.

Además, se espera una jornada con cielo mayormente cubierto y viento del noreste, que soplará con mayor intensidad durante la mañana, con ráfagas de hasta 31 km/h, y perderá fuerza hacia la tarde, mientras que por la noche rotará al norte y disminuirá su velocidad a entre 7 y 12 km/h.

De cara al miércoles y al jueves, el pronóstico anticipa temperaturas máximas de 20° y 16°, respectivamente, aunque el SMN también estima la llegada de tormentas aisladas y chaparrones durante ambas jornadas.