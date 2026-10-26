Sube la temperatura este martes en Mar del Plata, pero las tormentas vienen de la mano con el calor
Con el incremento de los grados, también aparecen las precipitaciones. Qué dice el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) para esta semana en la ciudad.
Por Redacción 0223
PARA 0223
Después de varias jornadas frías y una primavera que no termina de arrancar en Mar del Plata, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipó que las temperaturas comenzarán a subir a partir de este martes, aunque la mejora en las máximas estará acompañada por precipitaciones.
En principio, para la noche de este lunes están previstos 8°, viento del sector norte a una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora (km/h) y cielo mayormente nublado, según el pronóstico del organismo.
En cuanto al martes, se espera la suba del termómetro tan deseada en la ciudad: la máxima alcanzaría los 16° y la mínima sería de 8°, aunque esta última se registraría durante la madrugada, mientras que por la noche la temperatura descendería a 12°.
Además, se espera una jornada con cielo mayormente cubierto y viento del noreste, que soplará con mayor intensidad durante la mañana, con ráfagas de hasta 31 km/h, y perderá fuerza hacia la tarde, mientras que por la noche rotará al norte y disminuirá su velocidad a entre 7 y 12 km/h.
De cara al miércoles y al jueves, el pronóstico anticipa temperaturas máximas de 20° y 16°, respectivamente, aunque el SMN también estima la llegada de tormentas aisladas y chaparrones durante ambas jornadas.
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