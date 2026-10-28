Le tiraron basura al auto y lo atacaron a golpes cuando bajó

Una confrontación entre varias personas en la vía pública terminó con la aprehensión de un sujeto de 32 años acusado de tirar una bolsa de basura contra un auto y golpear al conductor del mismo.

Personal policial que realizaba tareas preventivas junto a miembros de la Patrulla Municipal observaron el conflicto en la intersección de Avenida Colon y Buenos Aires. La víctima, de 61 años, dijo que momentos antes otro hombre le había arrojado una bolsa de residuos a su vehículo y, al descender, lo habría amenazado de muerte y golpeado con un puñetazo en el rostro.

Las actuaciones las hizo personal de la comisaría segunda.

“El herido señaló al presunto agresor, un hombre de 32 años que permanecía en el lugar, quien fue identificado por el personal interviniente”, informaron autoridades policiales.

Una vez labradas las actuaciones de rigor, la fiscal de Flagrancia Ana María Caro dispuso la formación de causa por lesiones leves y amenazas, la notificación correspondiente al imputado y su traslado a Tribunales.