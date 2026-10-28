El gobierno de Milei oficializó la disolución de Iosfa y definió qué pasará con sus trabajadores

La nueva Obra Social de las Fuerzas Armadas definirá qué trabajadores serán incorporados, mientras Defensa deberá resolver la situación del personal restante.

El gobierno nacional de Javier Milei oficializó este miércoles el inicio del proceso de disolución y posterior liquidación del Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas (Iosfa), mediante el Decreto 1286/2026, publicado en el Boletín Oficial. La norma establece que el procedimiento estará a cargo de un administrador que deberá designar el Ministerio de Defensa.

Uno de los puntos centrales del decreto es la reorganización del personal. El directorio de la nueva Osfa determinará los puestos de trabajo necesarios para su funcionamiento e identificará a los agentes del Iosfa que serán transferidos, de acuerdo con las necesidades operativas del organismo y el régimen jurídico correspondiente a cada trabajador.

El gobierno oficializó la disolución del IOSFA y puso en marcha el proceso de liquidación de la obra social de las Fuerzas Armadas.

Para quienes no sean incorporados a la nueva estructura, el administrador deberá evaluar su situación laboral y adoptar las medidas que correspondan. Además, el personal de la Gendarmería Nacional y de la Prefectura Naval Argentina que se encuentre prestando servicios en Iosfa en comisión o adscripción deberá regresar a su fuerza de origen.

El decreto también establece que, una vez concluida la liquidación, el Ministerio de Defensa asumirá los compromisos y las obligaciones pendientes vinculados con el personal que no haya sido transferido. En tanto, los agentes de planta permanente con estabilidad que permanezcan en situación de disponibilidad continuarán bajo la órbita de esa cartera hasta su reubicación o baja, según la normativa vigente.

Desde ATE alertan que unas 22 familias pueden quedar en la calle con la disolución de Iosfa.

La decisión se conoce en medio de la crisis financiera y prestacional que atraviesa la obra social de los militares. A principios de octubre, el gobierno había anunciado que destinaría fondos del Tesoro nacional para cancelar una deuda de $210.000 millones con proveedores y prestadores de servicios de salud, a través de acuerdos que involucran a unos 2.000 acreedores.

La falta de pago a clínicas, farmacias, laboratorios, profesionales y proveedores de insumos médicos había afectado la atención de los afiliados. En ese contexto, en septiembre había renunciado el coronel retirado Ariel Guzmán, quien administraba la estructura residual del Iosfa y estaba a cargo de avanzar con su proceso de liquidación.