“230 familias se quedan en la calle”: alarma por el cierre de las farmacias de Iosfa

El conflicto en el Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas y de Seguridad (Iosfa) suma un nuevo capítulo con el anuncio del cierre de las farmacias que funcionan en todo el país. La medida pone en alerta a grupos familiares que dependen de esos establecimientos y profundiza la incertidumbre entre los trabajadores, que reclaman respuestas sobre su futuro laboral.

En Mar del Plata, la situación afecta a 22 familias vinculadas a la farmacia local. Gabriela, delegada de ATE, explicó en diálogo con 0223 que el escenario es similar al que atravesaron recientemente los trabajadores de los hoteles de la obra social, quienes también debieron movilizarse para defender sus puestos de trabajo.

En Mar del Plata, la situación afecta a 22 familias vinculadas a la farmacia local.

“Son 31 farmacias propias en todo el país y son aproximadamente 230 familias que se quedan en la calle, porque realmente la orden es que se cierren las farmacias, pero sobre el personal no dicen nada”, sostuvo la representante gremial durante una manifestación en inmediaciones de Santa Fe y Belgrano.

La trabajadora señaló que la decisión depende del Gobierno nacional, específicamente del Ministerio de Defensa, del cual depende Iosfa, y cuestionó que hasta el momento no haya definiciones claras sobre la continuidad de los empleados.

Una farmacia que sigue atendiendo, pero sin certezas

Uno de los puntos que más preocupa a los trabajadores es que "cierran una farmacia que está dando servicio hoy y está atendiendo al afiliado, y no tienen garantía de que los atiendan en otro lado, porque las farmacias con convenio están cortadas”, afirmó Gabriela.

Según explicó, las farmacias que trabajan mediante convenios con Iosfa también se encuentran afectadas por la falta de pago. En ese contexto, el eventual cierre de los establecimientos propios no solo genera preocupación por la pérdida de puestos laborales, sino también por la continuidad de la atención y el acceso a los medicamentos para los afiliados.

Trabajadores y representantes de ATE se movilizaron en el centro de Mar del Plata.

La delegada remarcó, además, que los trabajadores continúan cumpliendo sus tareas sin saber qué sucederá con sus empleos ni cuáles serán las condiciones en caso de que se concrete el cierre.

“Es una falta de respeto que nos hagan trabajar hasta último momento sin ni siquiera decirnos: ‘Bueno, ustedes van a tener una continuidad hasta tal fecha’, como para que uno se pueda organizar en su vida también”, cuestionó.

El antecedente de los hoteles y las negociaciones de ATE

Gabriela recordó que el conflicto por los hoteles de Iosfa tuvo una resolución de último momento, luego de las negociaciones impulsadas por la Asociación Trabajadores del Estado.

Según relató, "gracias a las negociaciones del sindicato de ATE se pudo lograr la continuidad por lo menos hasta el mes de febrero”.

Frente a ese antecedente, los trabajadores de las farmacias esperan una respuesta similar que les permita conocer qué ocurrirá con sus puestos de trabajo. Sin embargo, la delegada advirtió que la falta de información alimenta la incertidumbre y dificulta cualquier planificación personal y familiar.

La trabajadora señaló que la decisión depende del Gobierno nacional, específicamente del Ministerio de Defensa.

En ese sentido, consideró que la demora en comunicar una definición podría estar relacionada con la necesidad de contar con el personal para completar los procedimientos administrativos y legales que implica el cierre de los establecimientos.

“Esto no es simplemente bajar la persiana y ya está. Acá hay cuestiones legales, trámites que se tienen que hacer, que llevan un tiempo y para eso nos necesitan a nosotros”, señaló.

Y agregó que, más allá de las señales que anticipan un panorama desfavorable, los trabajadores tienen derecho a recibir información formal de su empleador. “Uno no es tonto y va viendo que el panorama no es bueno, pero realmente nosotros tenemos un empleador que, como obligación, nos debe decir en qué situación nos pone”, concluyó.