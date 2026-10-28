El peor final: encontraron el cuerpo de la docente Nanci Godoy

Sebastián, el hijo de nanci, había sido quien presentó la denuncia tras no poder comunicarse con su madre.

Las autoridades de Corrientes localizaron el cuerpo de Nanci Estela Godoy, la docente de 52 años que permanecía desaparecida desde hacía 19 días. La mujer, directora de una pequeña escuela rural en la estancia El Curupí, ubicada en el sur de la provincia, fue víctima de un femicidio que conmociona a la comunidad local.

Hasta el momento, cinco personas se encuentran detenidas en relación con el caso. El juez de Garantías de Esquina ordenó la prisión preventiva para Ireneo Antonio Zarza y Felipe Dionisio Sandoval, señalados como los presuntos autores materiales del crimen. Zarza, capataz de la estancia agropecuaria y coto de caza, es una figura central en la investigación.

Además, Rosa Leguizamón y Sergio Nahuel Rojas están arrestados: él por coautoría del femicidio y ella por homicidio simple en calidad de autora. Por otro lado, Ernesto Ezequiel Bordón, un peón, fue detenido acusado de falso testimonio. Bordón fue quien inicialmente mencionó la posible responsabilidad de dos peones en el asesinato, aunque su abogado afirmó que sus declaraciones se dieron bajo supuestos apremios ilegales por parte de la policía.

En los últimos allanamientos, se hallaron prendas quemadas en la tapera que utilizaba Zarza. También se encontró un bozal cerca de la Escuela N° 626, situada en el paraje El Malezal, donde Godoy trabajaba atendiendo a un pequeño grupo de alumnos.

La última comunicación de Nanci con su familia fue el 7 de octubre a través de un mensaje de WhatsApp desde la escuela ubicada en la extensa estancia de 12.000 hectáreas. Se esperaba que regresara a su domicilio en Esquina el 9 de octubre, pero eso no ocurrió. Debido a las condiciones climáticas adversas y las lluvias, era habitual que permaneciera en la escuela, especialmente durante el fin de semana largo por el feriado del 12 de octubre.

Ante la falta de noticias, y tras averiguaciones realizadas por la propietaria de la estancia, Sebastián, el hijo de Nanci, presentó la denuncia el 15 de octubre, dando inicio a la investigación que hoy ha revelado este trágico desenlace.