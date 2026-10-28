Durísima comparación: "El Martín Fierro a la música a Wanda es como un balón de oro a Joaquín Galán"

La mediatica fue galardonada con el Martín Fierro a la música por "Bad Bitch"

Sandra Mihanovich sorprendió este miércoles con una entrevista en la que cuestionó el Martín Fierro de la Música 2026 que recibió Wanda Nara por “Bad Bitch”, la canción que lanzó en 2023 y se volvió viral.

La cantante opinó, ante la mirada atónita de sus entrevistadores, sobre la elección. “Es como darle el premio del mejor futbolista del mundo a Joaquín Galán”, lanzó haciendo referencia al integrante del dúo Pimpinela.

Antes de esa letal comparación, la artista había cuestionado que la mediática recibiera el premio a la mejor canción viral y que, al agradecer, se refiriera a sus colegas.

Durante su participación en el programa, Mihanovich hizo una reflexión sobre el prestigio de los Martín Fierro y las críticas que suelen recibir. “El Martín Fierro es un premio muy cotizado, todo el mundo se lo quiere ganar, y muy desprestigiado por el otro lado, muy criticado”, sostuvo.

En ese contexto, apuntó contra la decisión de premiar a Wanda por “Bad Bitch”, el tema que lanzó en 2023. “Entonces, cuando cometen el error, para mí, perdón, yo solo doy una opinión, de premiar como mejor canción viral del año 2023 a Wanda Nara, y ella agradece ‘a sus colegas’... Es un poco mucho”, expresó.

Sin embargo, la cantante aclaró que su cuestionamiento no estaba dirigido a la posibilidad de que la mediática se dedique a la música. “Que sea influencer, que conduzca programas, que todo eso, bueno, hermoso, bien. Si quiere cantar, que cante también”, dijo.

Y agregó: “El error no es de Wanda Nara. Porque además, yo soy de las personas que dicen que todos podemos cantar. O sea, no es que no. Para mí, nadie se debe privar de cantar”. Para explicar su postura, Mihanovich graficó: “Es como darle el premio del mejor futbolista del mundo a Joaquín Galán... Paremos un poco”, cerró.