Emiten aviso a muy corto plazo por tormentas con posible caída de granizo

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió un aviso a muy corto plazo, con posibilidad de tormentas fuertes con lluvias intensas y ocasional caída de granizo.

El aviso se da en el marco de una alerta amarillo que afecta a gran parte de la provincia de Buenos Aires, prevista para esta tarde. La alerta es por lluvias y tormentas, que podrían estar acompañadas de abundantes precipitaciones en cortos periodos, ocasional granizo, ráfagas intensas y actividad eléctrica frecuente.

La aviso tiene una vigencia de aproximadamente de dos horas, finalizando después de las 17:30. Los zonas involucrados son General Pueyrredón; Ayacucho; Balcarce; Benito Juárez; General Alvarado; Lobería; Mar Chiquita, Necochea y Tandil.

Desde las instituciones recomiendan permanecer dentro de espacios cerrados, mantener desconectado los electrodomésticos, alejarse de zonas que podían inundarse o de calles anegadas. Además de mantenerse lejos de artefactos que están conectados a cables.

En el caso de estar al aire libre, se recomienda buscar refugio ya sea en una casa, edificio o vehículo cerrado. Y por la posibilidad de rayos, no estar cerca de la playa o piletas.