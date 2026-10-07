Noche de miércoles con doble alerta amarillo y más advertencias por viento para el jueves

Se esperan precipitaciones durante todo el jueves y una normalización el viernes, aunque será igual de ventoso.

Tal como había sido anunciado, las intensas lluvias se desataron a partir de la tarde del miércoles y el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ratificó el doble alerta amarillo para esta noche y anticipó más inclemencias climáticas para el jueves en Mar del Plata.

En principio, rigen advertencias por precipitaciones y viento en el desenlace de la jornada, en la que se esperan lluvias persistentes e intensas, y un aproximado de entre 40 y 60 milímetros de agua acumulada, junto a vientos del sector este, con velocidades entre 40 y 50 km/h y ráfagas que pueden alcanzar los 70 km/h.

Rige un doble alerta amarillo por lluvias y viento para la noche del miércoles en Mar del Plata.

Además, el organismo extendió las mismas alertas por viento a la madrugada y la mañana del jueves, en el que se prevén lluvias a lo largo de todo el día, con chaparrones más leves en la noche.

Aunque las advertencias son validas hasta la mañana, en el resto de la jornada proyectan caída de agua y ráfagas provenientes del sudeste de hasta 59 km/h. Y por su lado, la máxima sería de 13° y la mínima de 10°.

La advertencia por viento se extendió hasta la mañana del jueves, de acuerdo al SMN.

Conforme al SMN, las lluvias cesarían el viernes, cuando pronostican también 13° de temperatura máxima, cielo nublado y ráfagas del sudeste de hasta 59 km/h.