Noche de miércoles con doble alerta amarillo y más advertencias por viento para el jueves
Se esperan lluvias intensas y ráfagas del este de hasta 70 km/h en el final de la jornada. Los alertas meteorológicos siguen el jueves.
Por Redacción 0223
PARA 0223
Tal como había sido anunciado, las intensas lluvias se desataron a partir de la tarde del miércoles y el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ratificó el doble alerta amarillo para esta noche y anticipó más inclemencias climáticas para el jueves en Mar del Plata.
En principio, rigen advertencias por precipitaciones y viento en el desenlace de la jornada, en la que se esperan lluvias persistentes e intensas, y un aproximado de entre 40 y 60 milímetros de agua acumulada, junto a vientos del sector este, con velocidades entre 40 y 50 km/h y ráfagas que pueden alcanzar los 70 km/h.
Además, el organismo extendió las mismas alertas por viento a la madrugada y la mañana del jueves, en el que se prevén lluvias a lo largo de todo el día, con chaparrones más leves en la noche.
Aunque las advertencias son validas hasta la mañana, en el resto de la jornada proyectan caída de agua y ráfagas provenientes del sudeste de hasta 59 km/h. Y por su lado, la máxima sería de 13° y la mínima de 10°.
Conforme al SMN, las lluvias cesarían el viernes, cuando pronostican también 13° de temperatura máxima, cielo nublado y ráfagas del sudeste de hasta 59 km/h.
Leé también
Temas
Lo más
leído