Doble alerta meteorológico en Mar del Plata: habrá fuertes lluvias y vientos de 70 km/h
El pronóstico del tiempo para las próximas horas en la ciudad advierte por la llegada de un nuevo temporal. ¿A qué hora llueve?
Por Redacción 0223
PARA 0223
El mal tiempo sigue en Mar del Plata y el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ratificó esta mañana un doble alerta amarillo por fuertes lluvias y vientos.
El pronóstico indica que el tiempo irá desmejorando con el correr de las horas y las precipitaciones podrían intensificarse durante la tarde y la noche. Durante la mañana, se esperan chaparrones, con una escasa probabilidad de precipitaciones de entre 10% y 40%. La temperatura rondará los 10°C, mientras que el viento soplará del sector este, con velocidades de entre 23 y 31 km/h y ráfagas que podrían alcanzar entre 51 y 59 km/h.
Lluvias fuertes durante la tarde y noche
El panorama será más complicado durante la tarde y noche, cuando se prevén lluvias fuertes y una probabilidad de precipitaciones que trepará al 40-70%. En ese marco, el SMN estableció un doble alerta amarilla por lluvias y vientos. Si bien podría comenzar a llover a partir del mediodía, las fuertes precipitaciones caerían desde las 5 de la tarde y se extenderían en forma gradual, al menos, hasta las 11 del jueves.
El organismo informa que General Pueyrredon y todos los partidos vecinos estarán afectados por lluvias persistentes e intensas. Se esperan valores de precipitación acumulada entre 30 y 50 mm, que pueden ser superados de forma puntual.
Asimismo, Mar del Plata y gran parte de la provincia será afectada por vientos del sector este, con velocidades entre 40 y 50 km/h y ráfagas que pueden alcanzar los 70 km/h.
La temperatura alcanzará la máxima prevista de 16°C.
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