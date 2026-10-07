Doble alerta meteorológico en Mar del Plata: habrá fuertes lluvias y vientos de 70 km/h

Fuertes lluvias y vientos: el pronóstico para este miércoles en Mar del Plata. Foto archivo: 0223.

El mal tiempo sigue en Mar del Plata y el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ratificó esta mañana un doble alerta amarillo por fuertes lluvias y vientos.

El pronóstico indica que el tiempo irá desmejorando con el correr de las horas y las precipitaciones podrían intensificarse durante la tarde y la noche. Durante la mañana, se esperan chaparrones, con una escasa probabilidad de precipitaciones de entre 10% y 40%. La temperatura rondará los 10°C, mientras que el viento soplará del sector este, con velocidades de entre 23 y 31 km/h y ráfagas que podrían alcanzar entre 51 y 59 km/h.

Lluvias fuertes durante la tarde y noche

El panorama será más complicado durante la tarde y noche, cuando se prevén lluvias fuertes y una probabilidad de precipitaciones que trepará al 40-70%. En ese marco, el SMN estableció un doble alerta amarilla por lluvias y vientos. Si bien podría comenzar a llover a partir del mediodía, las fuertes precipitaciones caerían desde las 5 de la tarde y se extenderían en forma gradual, al menos, hasta las 11 del jueves.

El organismo informa que General Pueyrredon y todos los partidos vecinos estarán afectados por lluvias persistentes e intensas. Se esperan valores de precipitación acumulada entre 30 y 50 mm, que pueden ser superados de forma puntual.

Fuertes lluvias y vientos: el pronóstico para este miércoles en Mar del Plata. Imagen satelital: SMN.

Asimismo, Mar del Plata y gran parte de la provincia será afectada por vientos del sector este, con velocidades entre 40 y 50 km/h y ráfagas que pueden alcanzar los 70 km/h.

La temperatura alcanzará la máxima prevista de 16°C.