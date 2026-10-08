“Tembló mi casa”: un enorme árbol cayó y destrozó una camioneta

El fuerte temporal de lluvia y viento se hizo sentir con mayor intensidad en algunas zonas de Mar del Plata y en particular en el barrio Malvinas Argentinas, cuando un enorme árbol cayó sobre una camioneta.

El hecho ocurrió alrededor de las 5.30 cuando un fortísimo ruido despertó a los vecinos de Brandsen al 7900, que al principio no sabían qué había pasado. “Se escuchó como un estruendo y tembló mi casa. Yo lo primero que salí a mirar por la ventana de mi hijo, pensando que era mi paredón y pensé en el perro. Después, cuando quiero volver a mi habitación, mi hijo me dice: «Mami, se cayó el árbol»”, recordó Mariana, una vecina.

La caída del enorme ejemplar despertó a los vecinos. Foto: 0223.

La caída del enorme ejemplar despertó a los vecinos. Foto: 0223.

En diálogo con 0223, la mujer relató que inmediatamente al ver el enorme ejemplar acostado sobre una Renault Kangoo que estaba estacionada, se asustó y fue a ver si estaban bien sus vecinos.

“Cayó sobre la camioneta. Pareciera no haberle pasado nada, pero bueno, ya después nos vamos a dar cuenta. Aparentemente habría estado medio podrido pero no parecía. Lo bueno es que todos estamos bien y no nos pasó nada”, agradeció.

Más de 30 reclamos en Mar del Plata

De acuerdo a un relevamiento realizado por Defensa Civil, con el apoyo del Emsur y otras áreas municipales, se registraron 35 reclamos e intervenciones, vinculados principalmente a problemas en el tendido de cables y servicios, y de los cuales 13 están relacionados a caídas de árboles o gajos de gran porte sin registrar daños de consideración.

Los barrios con reclamos fueron Grosellar, Bosque Peralta Ramos, Zona Norte, Zona Sur, Bernardino Rivadavia, Parque Camet y Las Avenidas. No hubo grandes acumulaciones de agua y no hay personas evacuadas. Además hubo siete zonas de la ciudad que quedaron sin luz producto del temporal.