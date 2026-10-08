“Tembló mi casa”: un enorme árbol cayó y destrozó una camioneta
Ocurrió este jueves en medio del alerta meteorológico. La caída del enorme ejemplar despertó a los vecinos.
Por Redacción 0223
PARA 0223
El fuerte temporal de lluvia y viento se hizo sentir con mayor intensidad en algunas zonas de Mar del Plata y en particular en el barrio Malvinas Argentinas, cuando un enorme árbol cayó sobre una camioneta.
El hecho ocurrió alrededor de las 5.30 cuando un fortísimo ruido despertó a los vecinos de Brandsen al 7900, que al principio no sabían qué había pasado. “Se escuchó como un estruendo y tembló mi casa. Yo lo primero que salí a mirar por la ventana de mi hijo, pensando que era mi paredón y pensé en el perro. Después, cuando quiero volver a mi habitación, mi hijo me dice: «Mami, se cayó el árbol»”, recordó Mariana, una vecina.
En diálogo con 0223, la mujer relató que inmediatamente al ver el enorme ejemplar acostado sobre una Renault Kangoo que estaba estacionada, se asustó y fue a ver si estaban bien sus vecinos.
“Cayó sobre la camioneta. Pareciera no haberle pasado nada, pero bueno, ya después nos vamos a dar cuenta. Aparentemente habría estado medio podrido pero no parecía. Lo bueno es que todos estamos bien y no nos pasó nada”, agradeció.
Más de 30 reclamos en Mar del Plata
De acuerdo a un relevamiento realizado por Defensa Civil, con el apoyo del Emsur y otras áreas municipales, se registraron 35 reclamos e intervenciones, vinculados principalmente a problemas en el tendido de cables y servicios, y de los cuales 13 están relacionados a caídas de árboles o gajos de gran porte sin registrar daños de consideración.
Los barrios con reclamos fueron Grosellar, Bosque Peralta Ramos, Zona Norte, Zona Sur, Bernardino Rivadavia, Parque Camet y Las Avenidas. No hubo grandes acumulaciones de agua y no hay personas evacuadas. Además hubo siete zonas de la ciudad que quedaron sin luz producto del temporal.
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