Alerta en Mar del Plata: ráfagas de viento de 50 km/h tiraron árboles, postes y cableados

Los vientos de 50 km/h tiraron árboles, postes y cableados. Una de las zonas más afectadas fue El Grosellar.

El fuerte temporal de lluvia y viento, que incluyó dos alertas meteorológicos, provocó numerosos reclamos en Mar del Plata y dejó incluso a algunos barrios sin luz.

Desde Defensa Civil informaron a 0223 que el tras el fenómeno climático que atraviesa la ciudad desde este miércoles y las primeras horas del jueves, se registraron 35 intervenciones producto de la abundante caída de agua y los fuertes vientos, con ráfagas de 40 a 50 kilómetros por hora.

Caída de árboles, postes y cableado

Los barrios que tuvieron mayor cantidad de reclamos fueron El Grosellar, Bosque Peralta Ramos, Bernardino Rivadavia, Parque Camet y Las Avenidas. “No hay grandes acumulaciones de agua y la situación se mantiene estable”, señalaron desde el organismo.

Según detallaron desde Defensa Civil, las fuertes ráfagas causaron mayores problemas en el de cableado y de servicios, seguidos de árboles caídos y poda.

También se atendieron postes y columnas caídas o a verificar, una pérdida de gas, una pérdida de agua en la vía pública y un desprendimiento de mampostería, además de un semáforo afectado y una obra con inconvenientes. Por el momento no hay evacuados.

Barrios sin luz

Desde Edea informaron a este medio que por el temporal, hay cuatro distribuidores en media tensión fuera de servicio, que afecta a Sierra de los Padres, Batán y los barrios del norte marplatense como Zacagnini, Constitución y el sur como San Patricio, Acantilados y Playa Serena.

“Estamos trabajando con guardias reforzadas y esperamos normalizar, si las condiciones climáticas lo permiten, en el transcurso de la mañana”, aseguraron desde la distribuidora eléctrica.