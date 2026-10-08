Jueves con lluvia y ventoso: rige un alerta por ráfagas de 70 km/h para Mar del Plata

Lluvia y mucho viento: el clima para este jueves en Mar del Plata. Foto: 0223.

El mal tiempo sigue en Mar del Plata y este jueves las precipitaciones disminuirán pero no el viento, que promete ser el protagonista, sobre todo por la mañana.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé la continuidad de las lluvias durante toda la jornada mientras que hacia la noche podrían registrarse algunos chaparrones. La probabilidad de precipitaciones se ubica entre el 40% y el 70% durante buena parte del día.

Por la mañana, el organismo determinó un alerta amarilla. El área será afectada por vientos del sudeste, con velocidades entre 40 y 50 km/h y ráfagas que pueden alcanzar los 70 km/h.

De acuerdo con el SMN, el viento a las 8 sopla del sudeste a 43 km/h, mientras que las ráfagas podrían alcanzar entre 60 y 69 km/h. Además, la visibilidad se encuentra reducida a 1,2 kilómetros y la humedad alcanza el 100%.

Rige un alerta por ráfagas de 70 km/h para Mar del Plata y el sudeste bonaerense. Imagen: SMN.

El pronóstico extendido prevé la continuidad del mal tiempo, al menos hasta el domingo, cuando se espera el fin de las lluvias y una temperatura máxima de 16 grados Celsius.