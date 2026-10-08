Jueves con lluvia y ventoso: rige un alerta por ráfagas de 70 km/h para Mar del Plata
Lo determinó el Servicio Meteorológico Nacional, que brindó el pronóstico para las próximas horas en la ciudad. ¿Cuándo mejora el clima?
Por Redacción 0223
PARA 0223
El mal tiempo sigue en Mar del Plata y este jueves las precipitaciones disminuirán pero no el viento, que promete ser el protagonista, sobre todo por la mañana.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé la continuidad de las lluvias durante toda la jornada mientras que hacia la noche podrían registrarse algunos chaparrones. La probabilidad de precipitaciones se ubica entre el 40% y el 70% durante buena parte del día.
Por la mañana, el organismo determinó un alerta amarilla. El área será afectada por vientos del sudeste, con velocidades entre 40 y 50 km/h y ráfagas que pueden alcanzar los 70 km/h.
De acuerdo con el SMN, el viento a las 8 sopla del sudeste a 43 km/h, mientras que las ráfagas podrían alcanzar entre 60 y 69 km/h. Además, la visibilidad se encuentra reducida a 1,2 kilómetros y la humedad alcanza el 100%.
El pronóstico extendido prevé la continuidad del mal tiempo, al menos hasta el domingo, cuando se espera el fin de las lluvias y una temperatura máxima de 16 grados Celsius.
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