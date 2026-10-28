Andaban en bicicleta por la vereda, chocaron a una camarera y los clientes los increparon: "Uno se puso a llorar"

Dos jóvenes que se desplazaban en bicicleta por la vereda embistieron a una camarera que salió de la cafetería para llevar un pedido a la mesa y los clientes fueron directo a increparlos. Ocurrió este martes a la mañana en un local gastronómico de la avenida Independencia.

De acuerdo a la filmación a la que tuvo acceso 0223, los ciclistas se trasladaban indebidamente por la vía destinada para el tránsito de peatones en sentido a la costa, cuando al llegar a la puerta del establecimiento chocaron a la mesera que se dirigía a entregar la orden al gacebo de afuera.

La mujer cayó al suelo, la bandeja con tazas y platos salió volando y de inmediato salieron dos personas de adentro del café. A los pocos segundos, los responsables del accidente habían sido rodeados por otros testigos que les recriminaban por su accionar.

Mientras algunos continuaban insultando a los jóvenes, otro grupo asistió a la trabajadora, que se reincorporó y con ayuda ingresó a la cafetería de Independencia y Quintana.

La mesera fue embestida en la puerta de la cafetería de Independencia y Quintana.

Por su lado, la víctima le contó a este medio que iba con una bandeja y platos en otra mano en el momento en que atravesó la puerta y escuchó que su compañera intentó advertirle, pero ya era tarde. "Me gritó ´Jessica´, bajé el cordón y me chocaron los chicos", recordó, al mismo tiempo que detalló que de manera constante "pasan motos por arriba" y creían que alguna vez iba a suceder.

Aunque señaló que uno de los adolescentes se puso a llorar por la situación, indicó que cuando se fueron continuaron su camino por la vereda. "Un cliente estaba re enojado y lo retó. Es que trabajamos con gente adulta y uno podría haberse quebrado la cadera o haber explotado el vidrio", concluyó la mujer que sufrió heridas en sus manos, cadera, codos y rodillas y, aún así, al día siguiente ya se encontraba nuevamente en el trabajo.