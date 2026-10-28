El adiós más triste: Zoonosis despide a Lolita, la perrita de asistencia

Estuvo desde el 2013 hasta el 2024. Desde la organización recuerdan su cariño y alegría .

Este miércoles desde la Dirección de Zoonosis y Bienestar Animal del Partido de General Pueyrredón lamentaron el fallecimiento de Lolita, la perrita era parte del programa de intervenciones asistidas desde 2013.

Falleció a los 14 años, entre 2013 y 2024, llevó contención, alegría y compañía a cientos de instituciones de General Pueyrredón a través del programa municipal de intervenciones asistidas con perros. "Jornada triste en Mar del Plata. Un ladrido menos. Una pata amiga que se va", desatacaron desde la institución.

Lolita, nació en Madariaga y llegó a los 60 días a manos de la Licenciada Adriana Fernández Albuy, y posteriormente fue entrenada por Matías Acosta, quién destacó que desde muy pequeña mostraba una cualidad que no se enseña: una capacidad de dar afecto que trascendía cualquier limite.

Desde 2013 hasta 2024, año en que se jubiló con todos los honores, Lolita recorrió hogares de adultos mayores, escuelas, espacios terapéuticos y sociales. Estuvo junto a niños y niñas, personas con discapacidad y adultos mayores en soledad, para quienes su llegada era mucho más que una visita: era compañía, ternura y un motivo para sonreír.

La perrita, fue una pieza fundamental del programa de intervenciones asistidas con perros de la Dirección de Zoonosis y Bienestar Animal del Partido de General Pueyrredón. Dejó este mundo, pero no su huella, quedó en cada persona que alguna vez se acercó a acariciarla y se encontró con una sonrisa.

Estuvo mas de una década en servicio y entrega, pasando por cientos de instituciones recorridas y miles de corazones alcanzados, entre niños, jóvenes y adultos.

Su historia también es un testimonio del valor de las intervenciones asistidas con animales y de la tarea silenciosa y comprometida que lleva adelante Zoonosis en la ciudad, demostrando que un vínculo genuino puede abrir puertas allí donde las palabras no llegan.

Hoy, quienes la conocieron, la abrazaron o compartieron un momento con ella la recuerdan con inmenso cariño. Su nobleza y su ternura siguen vivas en cada uno de ellos.

"Gracias por tanto amor, Lolita. Tu paso por nuestras vidas transformó la realidad de muchos y tu recuerdo permanecerá siempre encendido", finalizaron desde la institución.