Noche bajo alerta amarillo y jueves con más tormentas en Mar del Plata

El pronóstico del tiempo para este jueves 28 de octubre en Mar del Plata.

Después de una jornada en la que se registraron las primeras lloviznas, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) renovó el aviso a muy corto plazo por tormentas y posible granizo entre las 18 y las 20, y emitió un alerta amarillo para la noche del miércoles.

En principio, el organismo prevé que los partidos de General Pueyrredon, Mar Chiquita y General Alvarado se vean afectados por lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes, durante la noche.

Rige alerta amarillo por tormentas para la noche del miércoles en la ciudad.

Además, proyectó que las precipitaciones pueden estar acompañadas por abundantes precipitaciones en cortos periodos, ocasional granizo, ráfagas intensas y actividad eléctrica frecuente. Estiman valores de precipitación acumulada entre 20 y 40 milímetros, pudiendo ser superados en forma puntual.

En cuanto al jueves, el SMN anunció que continuarán las malas condiciones, con tormentas en la madrugada, lluvias por la mañana y tormentas aisladas a la tarde, aunque estas últimas con menor probabilidad.

El tiempo no mejorará y el jueves continuarán las tormentas, según el SMN.

Ya por la noche no habría más caída de agua y más allá de las inclemencias climáticas, la máxima del jueves sería de 16° y la mínima de 10°, similares a las del miércoles, y el viento correría suave desde el noreste (7-12 km/h).

En la misma línea meteorológica, para el viernes también pronostican tormentas aisladas y chaparrones, acompañados por una máxima de 18° y una mínima de 10°.