El gobierno va por un nuevo intento para comprar motos y sacar a la calle el cuerpo motorizado de la Patrulla Municipal

La primera licitación quedó desierta porque no se presentaron oferentes. El segundo llamado será el viernes 30 de octubre a las 10.

El gobierno de Guillermo Montenegro volverá a intentar comprar las 10 motos que necesita para poner en marcha el cuerpo motorizado de la Patrulla Municipal, después que la primera licitación quedara desierta por falta de ofertas. En esa perspectiva, el Municipio fijó para este viernes 30 de octubre, a las 10, la apertura del segundo llamado.

La nueva convocatoria mantendrá las mismas condiciones que la anterior, que no logró despertar el interés de potenciales proveedores. El desafío de la administración municipal será conseguir oferentes para avanzar con una iniciativa anunciada en marzo y que todavía no pudo concretarse.

La licitación busca dotar de mayores herramientas a la Patrulla Municipal.

La primera licitación privada había sido impulsada por la Secretaría de Seguridad para incorporar 10 motocicletas cero kilómetro. Sin embargo, durante la apertura de sobres del viernes 23 de octubre se constató que no se habían recibido propuestas, por lo que el procedimiento quedó sin ofertas.

El presupuesto oficial previsto para la compra asciende a $111.870.000. El pliego establece que las unidades deben tener 249 centímetros cúbicos, ser de estilo on/off y de color negro, con características que permitan circular tanto por calles urbanas como por caminos fuera de ruta. Además, deberán quedar patentadas a nombre de la Municipalidad de General Pueyrredon.

Otro de los requisitos fijados es que las 10 motos sean entregadas dentro de los 15 días posteriores a la notificación de la orden de compra. Esas exigencias se mantendrán en el segundo llamado, por lo que el resultado dependerá de que alguna empresa se presente y cumpla con las condiciones establecidas.

El Municipio volverá a licitar la compra de 10 motos para poner en marcha el cuerpo motorizado de la Patrulla Municipal.

La creación de la división motorizada fue anunciada por el entonces intendente interino Agustín Neme durante la apertura de sesiones ordinarias del Concejo Deliberante, en marzo. La incorporación de las motos busca ampliar la capacidad de desplazamiento de la Patrulla Municipal y sumar una herramienta para las intervenciones vinculadas con la seguridad y el control del espacio público.

Con el segundo llamado, el Ejecutivo buscará destrabar la adquisición y avanzar con la puesta en funcionamiento del cuerpo motorizado, en un marco donde, tras su regreso a la intendencia, Montenegro fijó a la seguridad como un eje de intervención central en este tramo de la gestión.