Alerta por una leche maternizada falsa: la policía federal realizó 14 allanamientos en distintos supermercados

Realizaron catorce allanamientos en el marco de una causa relacionada con la distribución y comercialización de leche adulterada, el operativo estuvo a cargo de del Ministerio de Seguridad Nacional, encabezado por efectivos del Departamento Federal de Investigaciones (DFI) de la Policía Federal Argentina.

Las tareas investigativas estuvieron a cargo de la Dirección General de Articulación Operacional e Investigaciones, perteneciente a la Superintendencia de Agencias Federales de Investigación, a raíz de una denuncia efectuada por el representante legal de la renombrada firma láctea SANCOR.

Dicha denuncia se produjo luego de una serie de reclamos formulados por numerosos padres cuyos hijos, según afirmaron, habían presentado diferentes efectos adversos al haber consumido leche en polvo de la citada empresa láctea, la cual había sido adquirida en diversos supermercados.

La causa cayó en la Fiscalía Federal N°2 de Lomas de Zamora, a cargo de la Dra. Cecilia Incardona y la Secretaría de la Dra. Florencia Soglio, quienes convocaron a los efectivos que realizaron dicha investigación y posterior allanamientos.

Como resultado de la investigación, se logró establecer que el producto en cuestión era una falsificación alimenticia de leche maternizada en polvo. Asimismo, se pudo determinar el circuito delictivo, el cual también contemplaba la utilización de varios inmuebles que funcionaban como puntos de almacenamiento y posterior punto de venta de la mencionada mercadería.

Además, era ofrecida a través de canales de venta online y plataformas digitales.

Desde el juzgado responsable ordenaron numerosos allanamientos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires como en los partidos de Ezeiza, Quilmes, San Vicente, Lanús, Cañuelas y Roque Pérez. Por la disposición geográfica debieron sumarse efectivos de las Divisiones Unidades Operativas Federales de Ezeiza y 25 de Mayo.

Los operativos dieron lugar al decomiso de más de 500 unidades de leche de fabricación no controlada, un vehículo, teléfonos celulares, notebooks, dinero en efectivo y una variada documentación de interés para las autoridades judiciales interventoras.

Por otra parte, se identificaron como autores del hecho a cinco personas mayores de edad, dos de ellos de nacionalidad argentina, dos ciudadanos chinos y el restante de nacionalidad paraguaya.

El informe pericial del SENASA, reveló que la leche en polvo ilegítima que fue introducida al circuito comercial contiene niveles alarmantes de Aflatoxina M1, una toxina derivada de hongos con peligrosos efectos.

Tras analizar las muestras, los especialistas detectaron que los valores de la sustancia superaban en más de seis veces el límite máximo permitido por el Código Alimentario Argentino.

El informe concluyó que el producto no es apto para el consumo y representa un grave peligro para la salud de los lactantes, quienes al depender de este alimento como su fuente principal de nutrición quedarían expuestos de manera constante a un grave riesgo toxicológico.

Además se destacaron otras anomalías con respecto al producto original, como las diferencias de tamaño y calidad de la cuchara plástica y errores tipográficos en el packaging, donde se detectó “Adventencia” en lugar de Advertencia y “Olico” por Oleico.

Los envases secuestrados poseían la identificación de Lote “L:Y010 F-011207563 ELAB 10/01/26 VTO: 10/01/27”.

El producto logro ser sacado de la circulación siendo un artículo de altísima peligrosidad para bebés menores de 6 meses. Los implicados, junto a la totalidad de los materiales incautados, quedaron a disposición de la justicia por infracción a la Ley 22.362.