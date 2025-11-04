Comienza una semana con múltiples iniciativas audiovisuales en el Festival Internacional de Cine de Mar del Plata

Además, el miércoles 12, jueves 13 y viernes 14 se llevará adelante la final del concurso de cortos INCAA Impulsa en las instalaciones de ATICMA.

En el marco del 40° Festival de Cine de Mar del Plata, se realizará una serie de actividades impulsadas por la Secretaría de Desarrollo Local, Inversiones e Integración Público Privada, a través de la Dirección de Economía del Conocimiento, orientadas al desarrollo del sector audiovisual local y su vinculación con referentes nacionales e internacionales.

Este viernes, de 10 a 11, se presentará en el Teatro Colón (Hipólito Yrigoyen al 1665) el Laboratorio de Desarrollo de Proyectos MarplaLAB junto a FLIXXO, un espacio que impulsa a jóvenes realizadores a llevar sus historias al mundo. En el encuentro se realizará el estreno exclusivo del proyecto ganador de la última edición, y además de contar con la participación de los creadores, estarán presentes representantes de la plataforma que está transformando la forma de producir y consumir contenidos audiovisuales.

El viernes 14 en el SUM del Museo Scaglia se dictará una capacitación para actores y actrices a cargo de Marea Casting.

Por otro lado, el martes 11, de 16 a 16:30, se lanzará en el "Punto de Encuentro" de la Sala Rambla del Casino Central la Mar del Plata Film Commission, en conjunto con el Ente Municipal de Turismo y Cultura (EMTuryC), como una herramienta para potenciar la llegada de producciones audiovisuales a la ciudad. También se presentará la nueva edición del libro “Mar del Plata: un lugar para todas las historias”, y se va a realizar su entrega a productoras nacionales e internacionales.

Además, durante los días miércoles 12, jueves 13 y viernes 14, desde las 10, se llevará adelante la final del concurso de cortos INCAA Impulsa en las instalaciones de ATICMA.

Por último, el viernes 14, de 14 a 17, se dictará una capacitación para actores y actrices a cargo de Marea Casting, destacada castinera local, en el SUM del Museo Scaglia. La propuesta busca fortalecer las herramientas profesionales del sector artístico y generar nuevas oportunidades de inserción laboral dentro de la industria audiovisual, y ya tuvo una gran convocatoria y cuenta con todos los cupos completos.

Por su lado, el director general de Economía del Conocimiento, Walter Gregoracci, precisó: "Estas actividades coronan un año de grandes avances para la industria audiovisual local y para la ciudad en su conjunto. Mar del Plata se consolida día a día como referente nacional e internacional para la producción de contenidos y la prestación de servicios audiovisuales, gracias al trabajo conjunto entre el sector público, el privado y el talento local. Desde el Municipio seguimos acompañando este crecimiento con programas que impulsan el talento, la creatividad y la generación de nuevas oportunidades, en el marco de la Economía del Conocimiento”.