El presidente Javier Milei adelantó que el Gobierno enviará al Congreso un proyecto de ley denominado “Súper RIGI”, que ofrecerá condiciones más favorables que el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) actualmente vigente en Argentina.

Esta nueva iniciativa está orientada a promover sectores económicos que, según el mandatario, “nunca han existido en Argentina”, con el objetivo de fomentar inversiones privadas en actividades emergentes y estratégicas para la etapa económica actual.

El anuncio se realizó a través de la cuenta oficial de Javier Milei en X, donde ironizó: “Dado que no podemos comprarnos un B2 Spirit, no me queda otra que lanzar una MEGA BOMBA desde el avión presidencial”. Con esta metáfora, el presidente adelantó que el proyecto incluirá ventajas superiores al RIGI original y se aplicará a sectores innovadores.

Explicó que el “Súper RIGI” buscará acelerar la creación de nuevas empresas y multiplicar el empleo, apuntando a satisfacer las necesidades productivas de los sectores dinámicos que se están desarrollando en el país: “De ese modo, se podrán crear nuevas empresas que satisfagan las necesidades productivas de los nuevos sectores dinámicos de la economía al tiempo que multiplicará la cantidad de empleos”.

El proyecto llega en un momento en que el Gobierno busca profundizar su apertura económica y atraer inversiones a largo plazo, especialmente en áreas como energía, minería, tecnología y economía del conocimiento.

El régimen original, incluido en la Ley Bases, fue diseñado para incentivar grandes inversiones mediante beneficios fiscales, cambiarios y aduaneros. En contraste, el “Súper RIGI” pretende ampliar esos incentivos con medidas aún más agresivas para actividades emergentes, con la intención de posicionar a Argentina como un polo de innovación y exportación de nuevas industrias.