El ex candidato presidencial brasileño Flávio Bolsonaro, vinculado a la ultraderecha, logró ingresar a Argentina el 27 de octubre a pesar de una orden judicial que le impedía salir de Brasil. Luego de cruzar la frontera por un paso en la provincia de Misiones, abordó un avión privado con destino a Ecuador, en el marco de una investigación por lavado de activos y evasión fiscal.

Según confirmó la Dirección Nacional de Migraciones argentina en un comunicado difundido a las 2 de la madrugada del 28 de octubre, Flávio Nantes Bolsonaro ingresó al país junto a Fernanda Antunes Figueira Bolsonaro, Carolina Figueira Bolsonaro y Luiza Figueira Bolsonaro a las 22:50 horas por el Puente Internacional Tancredo Neves. Todos contaban con documentación válida y no presentaron impedimentos legales para el ingreso.

La comitiva partió a las 23:30 en un vuelo privado operado por la empresa Baires Fly S.A con destino a Guayaquil, Ecuador, según consta en el plan de vuelo. El avión había llegado a Puerto Iguazú proveniente de Aeroparque Jorge Newbery en Buenos Aires la noche del lunes 26, aunque su salida se retrasó por trámites aduaneros y migratorios.

Esta maniobra ocurre pese a que el juez del Supremo Tribunal Federal de Brasil, Alexandre de Moraes, había ordenado a Bolsonaro entregar su pasaporte y le prohibió viajar al exterior, en el marco de una causa judicial que lo investiga por blanqueo de capitales, corrupción y evasión fiscal. La Justicia sospecha además de una posible financiación irregular y manipulación en plataformas digitales durante las elecciones presidenciales brasileñas.

La situación judicial del ex candidato se agravó tras una orden de la Corte Suprema para investigar las fuentes de financiamiento de su campaña electoral. El juez Flávio Dino apuntó hacia la organización Rockbridge Network, fundada entre otros por el vicepresidente estadounidense J.D. Vance, como posible actor detrás de una injerencia extranjera en los comicios.