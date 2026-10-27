Conmoción: un gigante de electrodomésticos que vende en Mar del Plata cerró su planta

La reconocida firma Electrolux formalizó el cese total de operaciones en su fábrica nacional y confirmó la desvinculación de 200 trabajadores metalúrgicos. La sorpresiva medida impacta de lleno en el mercado de electrodomésticos de Mar del Plata, donde la tradicional empresa comercializa de manera masiva sus heladeras y lavarropas a través de importantes cadenas comerciales y redes de servicio técnico de la ciudad.

Qué pasó con la producción de la empresa Electrolux

El fin de la producción en el país marca un giro rotundo en la estrategia comercial de la compañía, que abastecerá a los locales únicamente mediante productos terminados traídos desde el exterior. Fuentes del sector confirmaron que los comercios ya readecuan sus catálogos para comercializar mercadería cien por ciento importada, desplazando por completo los componentes y bienes de origen nacional.

Los comercios comenzarán a readecuar sus catálogos.

La paralización definitiva de las instalaciones industriales se aceleró por el salto de las importaciones y la fuerte caída en las ventas de la línea blanca en todo el territorio bonaerense. A pesar de los intentos de negociación sindical ante el Ministerio de Trabajo, la empresa concretó el pago de las indemnizaciones correspondientes y dio por terminada una trayectoria productiva de más de cincuenta años en el país.

Frente a la quiebra del esquema industrial interno, los comercios y talleres de reparación oficiales enfrentan incertidumbre respecto al abastecimiento futuro de repuestos y componentes clave. Los distribuidores locales advierten que la dependencia absoluta de los envíos internacionales podría alterar la disponibilidad de stock en los comercios y generar variaciones constantes en los precios finales de los aparatos.

La firma comercializa de manera masiva heladeras y lavarropas.

El cierre de esta histórica planta metalúrgica refleja la dura crisis que atraviesa la fabricación de artefactos del hogar por la apertura de mercados y la pérdida del poder adquisitivo. Mientras las máquinas quedan inactivas en las naves industriales, los consumidores comenzarán a ver una oferta renovada pero dominada en su totalidad por productos elaborados en plantas fabriles extranjeras.