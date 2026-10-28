Dolor: murió la mamá de Lionel Scaloni

La Selección Argentina atraviesa un momento de profundo dolor tras conocerse la muerte de Eulalia Marzetti, la madre de Lionel Scaloni. La noticia fue confirmada por fuentes familiares. El fallecimiento se produjo este martes en Pujato, la localidad santafesina donde vivía junto a su marido. Según las primeras versiones, el entrenador de la Albiceleste se encontraba en Buenos Aires, camino al velorio, que sería de carácter íntimo.

Marzetti llevaba alrededor de cinco años enferma y su estado de salud había sido motivo de preocupación para el director técnico campeón del mundo en Qatar 2022. Aunque Scaloni suele mantener su vida privada lejos de la exposición pública, en distintas oportunidades dejó en evidencia la importancia de su familia y el difícil momento personal que atravesaba mientras conducía a la Albiceleste a una de las etapas más exitosas de su historia.

El día que Lionel Scaloni habló de la enfermedad de su madre

Uno de los momentos más recordados ocurrió el 15 de octubre de 2021, después de la victoria de Argentina frente a Perú por las Eliminatorias Sudamericanas. En aquella conferencia de prensa, cuando todavía faltaba más de un año para el Mundial de Qatar, el entrenador reconoció que su situación familiar le impedía concentrarse plenamente en los desafíos deportivos. “No estoy para pensar en el Mundial”, expresó, en referencia al delicado estado de salud de su madre.

El vínculo entre Scaloni y Eulalia también había quedado reflejado después de la conquista de la Copa América 2021, cuando la Selección Argentina derrotó a Brasil en el Maracaná y terminó con una sequía de 28 años sin títulos oficiales de mayores. En medio de la celebración, el entrenador le dedicó el histórico logro a su madre, que por entonces atravesaba un problema de salud grave. “Se lo quiero dedicar a mi vieja, que hace unos días tuvo un problema bastante grave y la está peleando”, había manifestado.

Eulalia Marzetti desarrolló buena parte de su vida en Pujato, donde se desempeñó como jueza de paz de la Municipalidad y crió a sus tres hijos: Lionel, Mauro y Corina, conocida en Rosario por su emprendimiento Scala Bakery, ubicado en Funes.

Su fallecimiento representa un duro golpe para la familia Scaloni, que siempre mantuvo un fuerte vínculo con sus raíces santafesinas, incluso después de que el entrenador alcanzara la cima del fútbol mundial.

La noticia llega, además, en un período especialmente doloroso para el entorno de la Selección Argentina. Poco más de dos meses antes, el 8 de agosto, Lionel Messi sufrió la muerte de su padre, Jorge Messi. Ahora, el fallecimiento de la madre del entrenador vuelve a enlutar a dos de las figuras más importantes de la historia reciente de la Selección, en un contexto en el que el costado humano queda por encima de cualquier resultado deportivo.