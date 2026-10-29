Causa Andis: una pericia puso en duda la autenticidad de los audios de Spagnuolo

La causa Andis investiga presuntas irregularidades en contrataciones y compras de medicamentos e insumos. El informe técnico detectó inconsistencias en las grabaciones incorporadas al expediente.

La investigación por presuntas irregularidades en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) sumó un nuevo capítulo, favorable a la postura del gobierno de Javier Milei, luego de que un peritaje técnico de Gendarmería Nacional concluyera que no fue posible establecer la autenticidad de los audios atribuidos a Diego Spagnuolo, exdirector del organismo.

El informe de la Dirección de Criminalística y Estudios Forenses identificó inconsistencias en los archivos analizados que impidieron determinar con certeza su origen. Entre los hallazgos, los especialistas señalaron discontinuidades acústicas, posibles regrabaciones y problemas en la cadena de custodia del material incorporado al expediente.

El peritaje fue realizado por Gendarmería Nacional, fuerza que depende del Ministerio de Seguridad de Alejandra Monteoliva.

Las conclusiones representan un revés para la posibilidad de utilizar esas grabaciones como evidencia técnica concluyente. Sin embargo, el resultado no demuestra por sí solo que los audios sean falsos ni implica automáticamente el cierre de la causa judicial.

Qué detectaron los peritos de Gendarmería

Según el informe, los archivos examinados presentaban características compatibles con intervenciones posteriores a la grabación original. Los especialistas detectaron cortes abruptos e inconsistencias acústicas que no se corresponden con un registro continuo.

El estudio también advirtió sobre posibles procesos de regrabación, una técnica que puede modificar las características originales de un archivo de audio. Además, no pudo descartar que se hubieran utilizado herramientas de inteligencia artificial para alterar o generar voces.

Diego Spagnuolo, exdirector de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis). Un peritaje de Gendarmería no pudo confirmar la autenticidad de los audios que se le atribuyen.

Otro de los puntos centrales fue la interrupción de la cadena de custodia antes de que el material llegara a los peritos. Esa circunstancia impidió garantizar que los archivos sometidos al análisis fueran idénticos a los registros originales y que no hubieran sufrido modificaciones durante su circulación.

Por esas limitaciones, los especialistas no pudieron validar la autenticidad de las grabaciones ni atribuir técnicamente las voces a las personas mencionadas en la investigación.

Qué se investiga en la causa Andis

Los audios se difundieron en medio de una investigación por presuntas maniobras de corrupción en las contrataciones y compras de medicamentos e insumos de la Agencia Nacional de Discapacidad. En los fragmentos atribuidos a Spagnuolo se mencionaban supuestos pagos ilegales y un presunto circuito de retornos que involucraría a distintos actores, entre ellos la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

El expediente quedó bajo la intervención de la Justicia federal y tiene como uno de sus principales investigados al propio Spagnuolo. El exfuncionario cuestionó la autenticidad de las grabaciones a través de su defensa, que sostuvo que podían haber sido manipuladas.

La investigación por presunta corrupción en la Andis sumó un nuevo capítulo. El resultado del peritaje no demuestra por sí solo que los audios sean falsos ni define el futuro de la causa.

La fiscalía, por su parte, había señalado que la investigación contaba con otros elementos probatorios independientes de los audios. Por eso, el resultado del peritaje no determina por sí mismo la validez del resto de las pruebas ni el destino de las imputaciones.

El informe técnico abre así un nuevo escenario en una causa de alto impacto político: mientras quedan sin confirmar el origen y la autenticidad de las grabaciones, la Justicia deberá evaluar el alcance de esas conclusiones y su incidencia sobre el expediente.