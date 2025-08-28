Montenegro habló sobre el escándalo de las coimas: “Va a quedar claro que lo que está en los audios es mentira”

En medio de la campaña bonaerense, el intendente se refirió a la polémica que capta la atención del país.

En medio de un gobierno nacional que comienza a dar las primeras respuestas públicas ante el escándalo desatado por la presunta corrupción en las contrataciones de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), que involucra a la plana mayor de La Libertad Avanza, el intendente y candidato Guillermo Montenegro se refirió por primera vez a la situación.

“Es una grabación, que claramente está editada, no tenés la contraparte”, planteó inicialmente ante la consulta formulada por el periodista Luis Majul el miércoles a la noche en la señal La Nación+, y en referencia a los fragmentos de una conversación del extitular de Andis, Diego Spagnuolo, donde incrimina al asesor Lule Menem y a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, en presuntos cobros de coimas a la droguería Suizo Argentina, algo de lo cual el presidente Javier Milei estaría al tanto.

“Es todo sugestivo que aparezcan (los audios) dos semanas antes de las elecciones, que aparezcan de la forma en la que aparecieron, son cosas que va a tener que investigar la justicia”, manifestó el candidato a senador provincial, abonando a la teoría de la operación política que viene sugiriendo el gobierno nacional.

Montenegro aseguró que es falso el contenido de los audios de Spagnuolo.

Como última referencia al tema, el intendente marcó una diferencia en cómo se respondió a la situación desde la administración libertaria y cómo se hubiera hecho previamente. “A diferencia del kirchnerismo, que hubiera tratado de esconder todo, acá se aparta a la persona que aparentemente habló en los audios y dijo mentiras. Va a quedar claro que lo que está en los audios es mentira”, dijo, sobre algo que, en su mirada, quedará probado cuando avance la investigación judicial.

“Lo que vimos hoy es el kirchnerismo en estado puro”

Por otro lado, el candidato libertario se refirió a los incidentes registrados durante la caravana que el presidente Javier Milei encabezó este miércoles en Lomas de Zamora, en el marca de la campaña electoral.

“Lo que vimos hoy es el kirchnerismo en estado puro, el de la violencia, el escrache, las piedras. El kirchnerismo está perdiendo la guarida, que es la Provincia de Buenos Aires”, planteó, acusando por los incidentes a la militancia de Fuerza Patria.

El intendente acusó al kirchnerismo por los hechos de violencia en Lomas de Zamora.

“Por eso hacen trampa, te cambian la fecha de la elección, apagaron la luz cuando no podían cerrar la lista y ahora generan toda esta violencia. Nosotros no nos escondemos, tenemos las ideas claras, sabemos hacia dónde tiene que ir la Provincia. Damos la cara, tenemos huevos y vamos para adelante”, finalizó.