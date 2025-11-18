Renunció una funcionaria involucrada en el caso Andis

Avanza la investigación llevada adelante por el fiscal Franco Picardi sobre el esquema de coimas, sobreprecios y lavado de dinero en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) y este martes tuvo una nueva repercusión en el Gabinete nacional. Ornella Calvete, representante del Gobierno Nacional en la Comisión del Área Aduanera Especial (Caae), debió presentar su renuncia después de que su nombre apareciera involucrado en la causa que sacude al gobierno de Javier Milei.

Calvete, directora Nacional de Desarrollo Regional y Sectorial del Ministerio de Economía y una de las voces más críticas del subrégimen industrial fueguino dentro de la CAAE, mantenía comunicaciones directas con su padre, Miguel Ángel Calvete, señalado por la fiscalía como un operador clave del entramado delictivo en ANDIS.

Por su parte, Miguel Angel Calvete, quien se encontraba en horas de la mañana de este martes 18 de noviembre en los tribunales de Comodoro Py para prestar declaración indagatoria ante el fiscal Picardi y el juez Casanello, también fue encontrado culpable por el delito de explotación económica del ejercicio de la prostitución ajena, en el marco de otro proceso penal del año 2019.

Los chats incorporados al expediente revelan gestiones, favores y comentarios que la vinculan con empresarios del sector ortopédico y con el flujo de dinero investigado. Asimismo, en una publicación realizada por el periodista Ariel Zak quedaron al descubierto chats entre Calvete y su hija en los cuales se hablaba de "un 3%".

Uno de los episodios más contundentes de todo este escándalo ocurrió el 9 de octubre, cuando un allanamiento judicial en su domicilio terminó con el secuestro de 700.000 dólares sin justificar. Según la investigación, la funcionaria incluso intentó construir una coartada sobre el origen del dinero antes del operativo.

La renuncia de Calvete a su cargo en el Ministerio de Economía como Directora Nacional de Desarrollo Regional y Sectorial de la Secretaría de Industria y Desarrollo Productivo deja al Gobierno sin representación en una de las mesas más sensibles para Tierra del Fuego y vuelve a exponer el impacto político del caso ANDIS, una trama que ya obligó a desplazar a funcionarios nacionales y que continúa escalando hacia los niveles más altos del poder.