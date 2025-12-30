El gobierno de Milei disolvió la Andis y traspasó sus funciones al Ministerio de Salud

Las funciones de la Andis serán absorbidas por el Ministerio de Salud.

El gobierno nacional de Javier Milei anunció la disolución de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) y el traspaso de sus funciones al Ministerio de Salud, a cargo de Mario Lugones. La medida fue comunicada este lunes por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quien aseguró que no se recortarán ni eliminarán prestaciones.

La decisión se conoció luego del escándalo generado por la filtración de audios del exfuncionario Diego Spagnuolo y, según trascendió, venía siendo evaluada desde que se detectaron presuntas irregularidades en el funcionamiento del organismo, que estaba bajo la conducción del exabogado del presidente Javier Milei.

Durante una conferencia de prensa, Adorni confirmó el cierre de la Andis y explicó que sus atribuciones pasarán a depender del Ministerio de Salud. En ese marco, señaló que la agencia, creada en 2017 como un organismo descentralizado para coordinar políticas públicas en materia de discapacidad, acumuló con el paso de los años “capas burocráticas”, descontrol administrativo y prácticas incompatibles con una gestión transparente.

El anunció del cierre de la Andis lo realizó el jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

El funcionario sostuvo que esas falencias derivaron en diversas irregularidades, entre ellas el cobro de pensiones por parte de familiares de personas fallecidas, beneficios otorgados sin documentación válida, certificaciones médicas sin respaldo clínico y organizaciones que facturaron servicios que no se prestaban. Como ejemplo, mencionó el caso de la Fundación Metas, que declaraba brindar apoyo escolar, pero cuyas instalaciones no contaban con condiciones básicas de funcionamiento.

Adorni afirmó que la incorporación de las políticas de discapacidad al Ministerio de Salud permitirá una administración más transparente, con mecanismos de control, auditorías permanentes y criterios sanitarios en la toma de decisiones. Además, anunció la eliminación de 16 cargos políticos, lo que implica una reducción del 45,7% de la estructura jerárquica.

Por último, el jefe de Gabinete reiteró que la medida no afectará a los beneficiarios del sistema y aclaró que no se suspenderán pensiones ni prestaciones vinculadas a la discapacidad.