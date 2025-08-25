Filtraron nuevos audios de Spagnuolo en los que cuestiona al Gobierno: "No se pagan bien las cosas"

El escándalo por presuntas coimas que involucra a la secretaria general de Presidencia, Karina Milei, y otros funcionarios sumó este lunes un nuevo capítulo luego de que se revelara un audio donde se escucha al extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), Diego Spagnuolo, cuestionando al Gobierno nacional.

El programa Argenzuela de la señal C5N accedió a otra grabación en la que ya el desplazado funcionario se refiere al vínculo cercano entre la hermana del presidente Javier Milei y Eduardo "Lule" Menem, quien está a cargo de una subsecretaría que depende directamente de la mencionada.

"Yo no puedo creer este Lule Menem... ¿Qué mierda tiene Karina la puta madre?", se escucha decir en el nuevo archivo, sugiriendo un trato especial de la secretaria general de Presidencia hacia el primo de Martín Menem.

Pero otro de los puntos clave de este audio es su mirada crítica hacia la gestión de Javier Milei: "Otra cosa, falla la política en este gobierno". "A mi Ramiro no me cae bien porque nunca se ha portado bien conmigo, pero no estuvo bien lo que hicieron. Lo limpiaron de un plumazo", expresó en otro fragmento en algo que parece referirse al exlegislador porteño Ramiro Marra.

Marra, que integró el círculo más cercano al Presidente desde antes de llegar al Gobierno, fue expulsado del bloque libertario en la Legislatura porteña a comienzos de 2025 porque, según indicó el propio Milei, "estuvo desconectado de lo que hacía el espacio de La Libertad Avanza en la Ciudad". "Claramente no se pagan bien las cosas", analizó Spagnuolo sobre este caso.

En otra grabación atribuida al exdirector del organismo, menciona a la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, y a la excanciller Diana Mondino. "Sandra a mí me hizo una jugada medio... me dejó expuesto con Karina y con Lule, cuando yo hable con ella, fue y habló con Javier", se escucha decir al exfuncionario.

En otro pasaje, se refiere a problemas en el Gabinete: "Fijate los quilombos que están teniendo... están teniendo quilombos grosos también con Diana Mondino".

Mientras la Justicia avanza con la investigación y los allanamientos, desde el Gobierno, a través de los primos Martín y Eduardo "Lule" Menem, insisten en que se trata de una "monumental operación" de la oposición y aseguran la "absoluta falsedad del contenido" de las grabaciones.