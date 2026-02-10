El juez federal Sebastián Casanello dictó el procesamiento sin prisión preventiva de Diego Spagnuolo, ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), junto con otras 16 personas, entre ellas Daniel Garbellini y Miguel Ángel Calvete, por asociación ilícita y presunta malversación de fondos públicos.

La investigación apunta a un entramado de corrupción institucional dentro de la ANDIS, donde funcionarios y operadores externos habrían actuado en conjunto para favorecer negocios privados ilícitos en detrimento del interés público. Casanello explicó que “la Agencia fue cooptada y empleada como vía de enriquecimiento para los miembros de la organización, en claro desmedro de la finalidad pública que debía guiar su actuación: la protección y cuidado de las personas en situación de discapacidad”.

Spagnuolo enfrenta cargos por negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, defraudación por administración fraudulenta agravada en perjuicio de la administración pública nacional y asociación ilícita. Además, se le impuso un embargo por más de $200 millones. La medida también alcanza a Garbellini, quien fuera su segundo en la ANDIS, al empresario Miguel Ángel Calvete, a su hija Ornella Calvete y a otros 14 acusados con vínculos estrechos con droguerías.

El caso se originó tras la difusión de audios telefónicos donde una voz atribuida a Spagnuolo denunciaba un sistema de retenciones del 8% en la compra de medicamentos. Según estas grabaciones, la maniobra estaba coordinada por Eduardo “Lule” Menem, mano derecha de la Secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, y la droguería Suizo Argentina.

En las comunicaciones, Spagnuolo señalaba: “A mí me están desfalcando la agencia” y afirmaba tener “todos los WhatsApps de Karina” como respaldo. También indicaba que “a Karina le llega el 3% y el 1% se va en la operatoria”. Además, aseguró que el presidente Javier Milei estaba al tanto de la situación: “Yo fui y le dije: ‘Javier, yo estoy denunciando todo el choreo y abajo tengo gente que va a pedir guita. ¿Qué hago?’”.

Los audios, difundidos en el programa Data Clave durante el streaming Carnaval, describen una amplia red de negocios relacionados con medicamentos que tenían descuentos de droguerías. Mientras tanto, miles de personas en situación de discapacidad reclamaban la sanción de la Ley de Emergencia en discapacidad por los recortes y bajos sueldos que afectaban al sector.