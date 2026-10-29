Dejó la camioneta con balizas y le robaron todo: tras dos allanamientos, los encontraron

Una investigación por el hurto de pertenencias del interior de una camioneta derivó en la realización de un par allanamientos y una requisa vehicular en los que secuestraron prendas de vestir presuntamente utilizadas durante el hecho y elementos de interés para la causa.

La investigación se inició tras la denuncia de un hombre de 39 años, quien manifestó que el 15 de octubre había dejado estacionada su camioneta Volkswagen Amarok en la calle Francia, entre Laprida y Juan B. Justo. Al regresar, constató que le habían sustraído una mochila con documentación, una computadora portátil y dinero, luego de que los autores vulneraran el sistema de seguridad del vehículo.

A partir del relevamiento de cámaras de seguridad privadas y del Centro de Operaciones y Monitoreo (COM), los investigadores reconstruyeron la secuencia delictiva e identificaron un Fiat Palio presuntamente utilizado por los involucrados. El rodado fue localizado e interceptado, y posteriormente quedó secuestrado por una infracción de tránsito.

Tras el aval de la Justicia de Garantías, personal de la comisaría cuarta y otras dependencias allanaron una vivienda en Ortiz de Zárate al 7900 donde secuestraron prendas de vestir, tres llaves de vehículos, una gorra, una navaja multiuso y un tarjetero.

En otro domicilio, ubicado en Tres Arroyos al 2700, se concretó el secuestro del Fiat Palio investigado y hallaron varias llaves, incluyendo la correspondiente a una camioneta Hyundai Tucson que había sido denunciada como sustraída en junio de este año.

La fiscal Florencia Salas dispuso el secuestro de los elementos y la continuidad de las medidas para hallado a los imputados.