Denunciaron un robo y atraparon a un hombre armado

Mientras la Policía intentaba identificarlos, una mujer advirtió que uno de ellos estaría armado.

Un hombre de 32 años fue aprehendido el lunes a la noche luego de que personal policial encontrara un revólver calibre .32 con cuatro municiones y otras ocho balas calibre .22 entre sus pertenencias.

El procedimiento se inició a las nueve y media de la mañana tras un llamado al 911 que alertó sobre un posible robo en curso en la intersección de las calles Sicilia y De los Inmigrantes. Al arribar, efectivos del Comando de Patrullas Sur observaron a tres hombres junto a una motocicleta y, mientras intentaban identificarlos, una mujer advirtió que uno de ellos estaría armado.

Ante esa situación dos de los sujetos escaparon en la motocicleta mientras que el tercero permaneció en el lugar y fue identificado por los uniformados. Durante el procedimiento encontraron un revólver calibre .32 tirado en las inmediaciones, con cuatro municiones intactas en el tambor.

En presencia de un testigo los efectivos realizaron un palpado preventivo al hombre identificado y hallaron otras ocho municiones intactas calibre .22 en el bolsillo de su campera.

Una vez labradas las actuaciones de rigor, la fiscal de Flagrancia Mariana Baqueiro dispuso la formación de causa por portación ilegal de arma de fuego de uso civil y su traslado a la Unidad Penal N°44 de Batán.