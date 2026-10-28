Compró un auto, se lo robaron a las semanas y lo encontró en una casa: "Me increparon y sacaron armas"
La víctima aseguró que halló el rodado en un inmueble y que, a pesar de que lo informó a la Policía, continúa sin aparecer.
Por Redacción 0223
PARA 0223
Un vecino del barrio El Gaucho reunió el dinero y consiguió comprar un Chevrolet Corsa, pero al poco tiempo se lo robaron cuando se encontraba estacionado en la puerta de su vivienda. Logró encontrarlo y a pesar de que llevó esa información a las autoridades, el vehículo sigue sin aparecer.
Así lo denunció Pablo, un empleado de Obras Sanitarias Sociedad de Estado (Osse), quien explicó a 0223 que logró adquirir el rodado con trabajo duro, despertándose a las cinco de la mañana cada día, aunque el fruto de ese esfuerzo se lo arrebataron a las semanas.
Según se observa en la filmación de una cámara de seguridad, el episodio ocurrió hace una semana alrededor de las 22 en su inmueble en cercanías a la avenida Presidente Perón, donde un grupo de delincuentes aprovechó que el auto se encontraba en la trotadora, se lo llevó empujando y unas cuadras después pudo encenderlo.
Además, la víctima sostuvo que consiguió ubicar el Corsa gris tres días atrás y que volvió a acercarse a la comisaría decimoprimera para informarlo. Sin embargo, aseguró que no hubo acción policial para recuperarlo y que, cuando intentó hacerlo por sus propios medios, fue increpado y amenazado con armas de fuego.
En ese sentido, remarcó que todavía no obtuvo noticias de los efectivos y que "la Policía no se quedó a custodiar" cuando fue a buscar el vehículo, el que habría sido robado por personas que asegura conocer, del barrio Belgrano. "Dejó mucho que desear el personal", cuestionó.
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