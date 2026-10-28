Compró un auto, se lo robaron a las semanas y lo encontró en una casa: "Me increparon y sacaron armas"

Intentó recuperar su auto, pero lo increparon y lo amenazaron con armas.

Un vecino del barrio El Gaucho reunió el dinero y consiguió comprar un Chevrolet Corsa, pero al poco tiempo se lo robaron cuando se encontraba estacionado en la puerta de su vivienda. Logró encontrarlo y a pesar de que llevó esa información a las autoridades, el vehículo sigue sin aparecer.

Así lo denunció Pablo, un empleado de Obras Sanitarias Sociedad de Estado (Osse), quien explicó a 0223 que logró adquirir el rodado con trabajo duro, despertándose a las cinco de la mañana cada día, aunque el fruto de ese esfuerzo se lo arrebataron a las semanas.

El dueño del Corsa robado realizó la denuncia en la comisaría decimoprimera.

Según se observa en la filmación de una cámara de seguridad, el episodio ocurrió hace una semana alrededor de las 22 en su inmueble en cercanías a la avenida Presidente Perón, donde un grupo de delincuentes aprovechó que el auto se encontraba en la trotadora, se lo llevó empujando y unas cuadras después pudo encenderlo.

Además, la víctima sostuvo que consiguió ubicar el Corsa gris tres días atrás y que volvió a acercarse a la comisaría decimoprimera para informarlo. Sin embargo, aseguró que no hubo acción policial para recuperarlo y que, cuando intentó hacerlo por sus propios medios, fue increpado y amenazado con armas de fuego.

El Chevrolet Corsa lo había adquirido hace poco tiempo.

En ese sentido, remarcó que todavía no obtuvo noticias de los efectivos y que "la Policía no se quedó a custodiar" cuando fue a buscar el vehículo, el que habría sido robado por personas que asegura conocer, del barrio Belgrano. "Dejó mucho que desear el personal", cuestionó.