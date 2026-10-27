Robó una bicicleta del estacionamiento de un supermercado y lo atraparon

Un hombre de 56 años que robó una bicicleta del estacionamiento de un supermercado en el barrio Las Heras fue aprehendido por personal del Comando de Patrullas Sur cuando quiso esconderse en una vivienda.

El procedimiento ocurrió el lunes por la tarde en la zona de Génova y avenida Polonia cuando los efectivos fueron alertados por vecinos sobre el robo de una bicicleta roja del interior del estacionamiento del comercio.

Tiene 56 años y quedó alojado en el complejo penitenciario de Batán.

A partir de la información recibida, los uniformados realizaron una recorrida por las inmediaciones y, a unos 300 metros del lugar, observaron a un hombre que llevaba una bicicleta de similares características a la sustraída a un adolescente de 17 años.

Al advertir la presencia policial, el sujeto intentó ingresar a una vivienda de la calle Calabria al 8400, pero fue interceptado por los efectivos.

Tras la realizacion de las actuaciones correspondientes la fiscal de Flagrancia Mariana Baqueiro dispuso la notificación de la formación de causa por el delito de hurto y el traslado del aprehendido a la Unidad Penal Nº 44 de Batán.