Robó en una casa y lo atrapó el dueño hasta que llegó la policía

Un hombre de 35 años fue aprehendido el miércoles a la madrugada luego de ser sorprendido cuando intentaba sustraer elementos de una vivienda del barrio Fray Luis Beltrán y retenido por el damnificado.

El procedimiento se inició a partir de un llamado al 911 que alertaba sobre un presunto robo en una vivienda en la zona de Gandhi al 2800: personal de la comisaría decimoquinta y del Comando de Patrullas Norte encontraron al sospechoso retenido por el propietario del inmueble.

Tiene 35 años.

El damnificado lo había perseguido tras advertir la situación mediante las cámaras de seguridad de su domicilio: el intruso había ingresado al patio de la propiedad e intentaba llevarse cuatro tablas de madera.

Durante el procedimiento, los efectivos encontraron en la mochila del aprehendido varias prendas de vestir que la pareja reconoció como propias y que, según denunciaron, habían sido sustraídas de su domicilio en días anteriores.

Los damnificados señalaron, además, que desde hacía aproximadamente diez días venían registrando faltantes de prendas, herramientas, aspiradoras y una escalera, hechos que posteriormente denunciaron ante las autoridades.

La fiscal de Flagrancia Ana María Caro dispuso actuaciones por violación de domicilio y hurto en grado de tentativa y el traslado del imputado a Tribunales para prestar declaración.