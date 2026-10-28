Apuñaló a una adolescente para robarle la bicicleta: cayó “La Chuly”

Una mujer de 29 años acusada de apuñalar a una adolescente la semana pasada para robarle la bicicleta fue detenida este miércoles tras un operativo que la Sub DDI de Miramar llevó adelante en esa localidad.

Vivienda allanada.

El martes de la semana pasada una chica de 17 años fue interceptada por una mujer en inmediaciones de calles 9 y 48 de Miramar y sufrió una herida corto punzante en la pierna durante el robo de su bicicleta. La víctima fue trasladada a un centro asistencial y el fiscal Ramiro Anchou dispuso las actuaciones de rigor.

A partir de los datos recabados por personal de la Sub DDI se pudo establecer que la autora del hecho era María Alicia Behotats, conocida como “La Chuly”, por lo que se solicitó a la Justicia de Garantías una orden de allanamiento para una vivienda ubicada en la zona de Los Nogales al 2100.

Elementos secuestrados.

Este miércoles el persona hizo el registro domiciliario donde secuestró dos pantalones y una campera, presumiblemente utilizados en el hecho, y el celular de la investigada. Los oficiales trasladaron a “La Chuly” a la Unidad Penal N°50 de Batán y este jueves podría declarar en Tribunales.