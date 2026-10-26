“No te regales en el barrio gil, sos pollo”: robaron máquinas, herramientas y muebles de un comercio

Una mueblería fue víctima de un importante robo durante la madrugada, que dejó importantes pérdidas millonarias. Los delincuentes se llevaron máquinas, herramientas y muebles, y habrían ingresado al establecimiento tras forzar una puerta que conecta con el patio del inmueble.

El hecho ocurrió en el comercio Lead, ubicado sobre la avenida Juan B. Justo al 5900, donde la propietaria descubrió el robo alrededor de las 8 de la mañana, cuando llegó para preparar un pedido que debía entregar más tarde. Al ingresar a la oficina, encontró todo revuelto y advirtió que faltaban numerosos elementos.

La propietaria descubrió el inmueble todo revuelto cuando llegó a la mañana para preparar un pedido.

Entre los objetos sustraídos había seis amoladoras, dos atornilladoras, una cafetera, un dispenser de agua fría y caliente, una impresora y dos monitores.

El robo también afectó al sector del taller, donde faltaban herramientas de trabajo y muebles que estaban preparados para su entrega. Entre ellos se encontraban una cortadora circular, una amoladora, una agujereadora, una mesa ratona, una barra y cuatro banquetas confeccionadas en melamina y madera.

Al revisar las instalaciones, la propietaria y su pareja encontraron una placa de melamina que tapaba una puerta trasera que comunica con el área de armado. Al correrla, descubrieron que el taller también estaba revuelto.

Además, denunció que días antes había recibido mensajes intimidatorios a través de Instagram.

Sin embargo, uno de los principales indicios sobre el posible ingreso de los delincuentes apareció en una puerta de chapa y vidrio que conecta con el patio del comercio. La abertura contaba con llave y dos fierros colocados como medida de seguridad, pero "estaba doblada en la parte superior”, precisó la denunciante. Ese acceso conduce a un patio, lindero a un terreno aparentemente baldío, y con salida hacia la calle Formosa.

Tras descubrir el robo, la damnificada llamó al servicio de emergencias 911. Según declaró, el comercio no cuenta con sistema de alarma ni tiene cámaras de seguridad propias. No obstante, en la planta alta del inmueble hay dispositivos que toman fotografías cuando se activa el sensor de movimiento, cuyas imágenes fueron aportadas para la investigación.

El hecho ocurrió en el comercio Lead, ubicado sobre la avenida Juan B. Justo al 5900.

La mujer también manifestó que dispone de elementos para acreditar la preexistencia de parte de los objetos sustraídos. “Tengo las cajas de las máquinas que estaban nuevas, de las herramientas de mi marido, incluso tengo videos que hice ayer donde se lo ve trabajando con la circular, amoladora, agujereadora, y facturas voy a buscar algunas”, sostuvo.

En su declaración, además, indicó que en los últimos días habían ingresado al patio compartido unos albañiles contratados para realizar arreglos en la vivienda de la propietaria del inmueble. Sin embargo, no señaló directamente a ninguna persona como responsable del robo.

Tras descubrir el robo, la damnificada llamó al servicio de emergencias 911.

Por otra parte, la denunciante informó que el pasado 24 de septiembre había recibido mensajes intimidatorios a través de la cuenta de Instagram de la maderera, enviados desde un perfil desconocido. “No te regales en el barrio gil, sos pollo” y “ya te vas a regalar solo, vas a ver. Te vas a quedar sin nada”, fueron las amenazas que recibió.

Ahora, las autoridades buscan esclarecer cómo ocurrió el robo y si puede tener alguna relación con las amenazas que la mujer había recibido semanas antes.