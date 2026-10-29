Salud avaló la prohibición de los vapeadores en espacios cerrados y alertó por sus riesgos

El informe de Salud advirtió que los vapeadores emiten aerosoles con nicotina, metales pesados y otras sustancias potencialmente dañinas.

La Secretaría de Salud municipal dio su aval a la propuesta para prohibir el uso de vapeadores, cigarrillos electrónicos y otros dispositivos de administración de nicotina en los espacios donde actualmente está prohibido fumar. En un informe técnico, la directora del área, Verónica Palmisciano, advirtió sobre los riesgos sanitarios asociados a esta práctica y consideró que la actualización de la normativa es una medida esencial para proteger la salud pública.

La iniciativa, presentada por Unión por la Patria, busca modificar la Ordenanza 20.104 para incorporar explícitamente los sistemas electrónicos de administración de nicotina (SEAN), vaporizadores y dispositivos afines a las restricciones vigentes. De la mano, el proyecto también contempla acciones de prevención y concientización en el ámbito educativo.

La directora de Salud, Verónica Palmisciano, avaló la prohibición de los vapeadores en espacios cerrados y advirtió sobre los riesgos de la exposición a sustancias tóxicas y la adicción a la nicotina.

El respaldo de Salud se conoció durante el análisis de la propuesta en el Concejo Deliberante. En su último tratamiento en la Comisión de Legislación, los concejales insistieron con los pedidos de informes a las áreas de Legal y Técnica y Desarrollo Local, mientras ya cuentan con las respuestas de las secretarías de Salud y Educación.

Los riesgos del vapeo

En su respuesta, Palmisciano cuestionó la idea de que los dispositivos electrónicos emiten solamente vapor de agua. Según detalló, producen aerosoles que pueden contener partículas ultrafinas, nicotina, compuestos orgánicos volátiles, metales pesados como níquel, estaño y plomo, y sustancias cancerígenas como el formaldehído.

La funcionaria sostuvo que incorporar estos dispositivos al régimen de ambientes libres de humo permitiría reducir la contaminación del aire interior y la exposición involuntaria de terceros. En ese sentido, señaló que el llamado vapeo pasivo puede afectar especialmente a niños, embarazadas y personas con enfermedades respiratorias crónicas.

El informe también advierte sobre los efectos del consumo directo. Entre los riesgos enumerados figuran la toxicidad pulmonar, las alteraciones de la respuesta inmunológica, las lesiones respiratorias agudas y los efectos cardiovasculares asociados a la nicotina, como el aumento de la frecuencia cardíaca y de la presión arterial.

El proyecto busca modificar la Ordenanza 20.104 para incluir los cigarrillos electrónicos y promover campañas de prevención en las escuelas.

Otro de los puntos señalados es el potencial adictivo de estos productos. Palmisciano indicó que muchos dispositivos utilizan sales de nicotina, que permiten alcanzar concentraciones elevadas y una absorción rápida, lo que puede favorecer el desarrollo de una dependencia intensa.

La directora de Salud también puso el foco en el crecimiento del consumo entre adolescentes y en las estrategias comerciales que recurren a sabores atractivos y diseños orientados a captar al público joven. En ese marco, consideró que permitir el uso de vapeadores en espacios públicos puede contribuir a naturalizar su consumo y transmitir a los menores la idea de que se trata de una práctica inocua.

Educación también respaldó la concientización en las escuelas

La Secretaría de Educación municipal, a cargo de Fernando Rizzi, también respondió favorablemente al planteo de desarrollar acciones de prevención en los establecimientos educativos.

En su informe, el funcionario consideró que las campañas de concientización son pertinentes y necesarias frente a la expansión del vapeo entre adolescentes. Además, señaló que el área ya se encuentra trabajando en iniciativas para educar, concientizar y difundir información sobre la problemática.

El secretario de Educación, Fernando Rizzi, consideró pertinente impulsar acciones de concientización en las escuelas para prevenir el consumo de vapeadores entre niños y adolescentes.

La propuesta busca que la modificación de la ordenanza no se limite a ampliar las restricciones de consumo, sino que también contemple herramientas para advertir sobre los riesgos y desalentar el inicio temprano en la utilización de estos dispositivos.