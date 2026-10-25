Preocupación por el posible cierre de una carrera vinculada a emergencias

Preocupación en Mar del Plata por el posible cierre de una carrera vinculada a emergencias

La comunidad educativa del Instituto Superior de Estudios Técnicos (Iset) de Mar del Plata manifestó su preocupación ante la decisión de suspender la apertura de nuevas cohortes de la carrera de Técnico en Emergencias en Salud y reclamó que las autoridades municipales garanticen la continuidad de esta formación.

A través de un pedido dirigido al secretario de Educación de la Municipalidad de General Pueyrredon y a la Comisión de Educación, Ciencia e Investigación del Concejo Deliberante, integrantes de la comunidad del instituto solicitaron que se revise la medida y se dé marcha atrás con el cierre de la propuesta académica.

El reclamo se produce en un contexto que consideran contradictorio: mientras avanza el reconocimiento formal de la profesión, peligra la continuidad de una carrera que, según señalaron, constituye una alternativa de formación específica para el sistema de emergencias de Mar del Plata y las localidades de la zona.

Una carrera clave para el sistema de salud

El Iset comenzó a dictar la carrera en 2025. Se trata de una formación de tres años que, de acuerdo con el planteo de la comunidad educativa, es la única oferta municipal de estas características en Mar del Plata y la región.

La propuesta se enmarca en la Ley Provincial de Educación N.º 13.688 y en la Ley Provincial N.º 15.094, que regula el ejercicio de la profesión.

En ese sentido, quienes impulsan el reclamo destacaron la importancia de sostener la formación de personal capacitado para intervenir ante situaciones críticas fuera del ámbito hospitalario, donde la rapidez de respuesta y los conocimientos específicos pueden resultar determinantes.

La comunidad del Iset advirtió que la interrupción de nuevas inscripciones limitaría la posibilidad de formar futuros profesionales y podría repercutir en la disponibilidad de personal especializado para la atención de emergencias prehospitalarias.

El reconocimiento de la profesión

Uno de los puntos centrales del reclamo es la reciente promulgación del Decreto Provincial N.º 1252/2026, que, según señalaron desde la comunidad educativa, reconoce y jerarquiza formalmente la figura del Técnico en Emergencias en Salud.

Frente a ese avance normativo, los integrantes del instituto cuestionaron que se avance con la suspensión de nuevas cohortes en un momento en el que la profesión obtiene un mayor reconocimiento institucional.

En el planteo dirigido a las autoridades, remarcaron la necesidad de que las decisiones educativas contemplen las demandas del sistema sanitario y la importancia de contar con personal preparado para actuar ante situaciones de riesgo vital.

Ante este escenario, reclamaron que se garantice la continuidad de la carrera y solicitó la intervención de las áreas municipales correspondientes.

Entre los principales pedidos, plantearon dar marcha atrás con la decisión de no abrir nuevas cohortes en los próximos ciclos lectivos, asegurar la continuidad pedagógica e institucional de la propuesta y convocar a una mesa de diálogo.

Ese espacio, según propusieron, debería reunir a la Secretaría de Educación, la Comisión de Educación del Concejo Deliberante y representantes de la comunidad educativa del instituto para analizar el impacto de mantener abierta la carrera.

El reclamo apunta a que las autoridades revisen la medida y evalúen la importancia de sostener una formación que consideran estratégica para el sistema de salud local.