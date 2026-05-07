No solo el pucho: buscan prohibir vapeadores y cigarrillos electrónicos en espacios públicos

El proyecto busca equiparar al cigarrillo con otros dispositivos como los vapeadores.

El bloque de Unión por la Patria presentó en el Concejo Deliberante un proyecto para modificar la ordenanza antitabaco de General Pueyrredon e incorporar de manera explícita la prohibición del uso de vapeadores, cigarrillos electrónicos y otros dispositivos de administración de nicotina en espacios públicos y de acceso público.

La iniciativa apunta a actualizar la ordenanza 20.104, vigente desde 2010, que actualmente prohíbe fumar en lugares cerrados de acceso público y en distintos espacios abiertos como plazas con juegos infantiles, circuitos aeróbicos, balnearios y unidades turísticas fiscales, con el fin de proteger la salud de aquellas personas no fumadoras.

Según se plantea en el expediente, la normativa actual hace referencia al acto de “fumar o sostener tabaco encendido o similar”, pero no menciona específicamente a los dispositivos electrónicos, lo que en la práctica generó situaciones ambiguas y permitió el uso de vapeadores en ámbitos donde el cigarrillo tradicional está prohibido.

La propuesta fue presentada este jueves por el concejal Diego García.

Por eso, el proyecto propone incorporar dentro de la definición de productos alcanzados a los “cigarrillos electrónicos”, “vaporizadores”, “SEAN” (Sistemas Electrónicos de Administración de Nicotina) y cualquier dispositivo destinado a liberar nicotina u otras sustancias mediante aerosol o vapor.

De aprobarse, la prohibición alcanzaría a los mismos espacios donde hoy no se permite fumar: bares, restaurantes, oficinas públicas, dependencias municipales, espacios culturales, medios de transporte, terminales, establecimientos educativos, hospitales y demás ámbitos cerrados de acceso público. También continuaría vigente en plazas, parques, sectores deportivos y balnearios.

La ordenanza vigente prohíbe fumar en lugares cerrados de acceso público, pero también en espacios abiertos como plazas con áreas de juegos para menores.

Un peligro no del todo dimensionado

Además de la ampliación de la prohibición, la propuesta incorpora campañas de prevención y concientización orientadas especialmente a adolescentes y jóvenes, uno de los sectores donde más creció el consumo de vapeadores durante los últimos años.

En los fundamentos del proyecto, Unión por la Patria advirtió que los cigarrillos electrónicos suelen presentarse como una alternativa “menos dañina” que el tabaco tradicional, aunque remarcan que distintos organismos sanitarios internacionales vienen alertando sobre sus riesgos y sobre el crecimiento de su utilización en menores de edad.

"Al ser productos de una industria relativamente nueva, con aproximadamente diez años de existencia, todavía no conocemos los efectos a largo plazo del consumo de vaporizadores y cigarrillos electrónicos", resaltó Diego García, autor de la iniciativa. Asimismo, añadió que "los cigarrillos electrónicos no son inofensivos, ya que emiten aerosol y no vapor de agua, y el aerosol contiene numerosas sustancias tóxicas y cancerígenas, además de nicotina lo que mantiene la adicción, y aún cuando el tanque está rotulado como libre de nicotina, puede contenerla".

Actualmente, la ordenanza solamente prohíbe el uso de cigarrillos tradicionales.

El expediente cita informes de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y estadísticas nacionales e internacionales que muestran un incremento sostenido del vapeo en adolescentes, impulsado en muchos casos por sabores artificiales, diseños atractivos y campañas de marketing dirigidas a públicos jóvenes.

Los concejales también mencionaron recientes decisiones regulatorias de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat), que en los últimos meses avanzó sobre distintos productos vinculados a la administración electrónica de nicotina.