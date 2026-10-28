Preocupación por la salud de Carmen Barbieri: se descompensó y atraviesa un cuadro delicado de salud

La salud de Carmen Barbieri generó preocupación luego de que sufriera una descompensación cuando estaba por salir de su casa para dirigirse a Canal 9. La información fue revelada por Pampito al cierre de Puro Show, donde contó qué le ocurrió a la conductora, reprodujo el mensaje que recibió de ella y explicó que, al momento de dar la noticia, estaban llamando a una ambulancia para que la asistieran.

“Estaba saliendo de su casa para ir a hacer el programa en Canal 9 y se descompensó, le bajó la presión, empezaba a ver todo nublado, no se pudo subir al taxi y están llamando en este momento a la ambulancia, que está yendo a verla”, relató el periodista al dar detalles de la situación.

También explicó que intentó comunicarse con Carmen para conocer cómo se encontraba y que recibió respuesta de María, la persona que trabaja en su casa y que estaba acompañándola en ese momento. “Está al cuidado de María, la persona que trabaja en su casa, le escribí, me contestó. Le avisaron de último momento que no llegaba”, contó sobre la comunicación que mantuvo.

Luego, el panelista compartió las palabras que le habría dicho la propia conductora al explicarle lo sucedido. “No estoy muy bien, hoy no puedo ir a trabajar, baja de presión, estaba por subir al auto, y me mareé tanto que se me nubló todo”, reprodujo Pampito, al describir el malestar que le impidió salir rumbo al canal.

En ese mismo mensaje, también hizo referencia al esfuerzo que había realizado durante los días anteriores. “El lunes y martes hice un gran esfuerzo, porque ella faltó a su programa, y hoy sin fuerza. Tengo un broncoespasmo terrible”, expresó.