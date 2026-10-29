Noche de sexo y horror: apareció muerto a la salida de un hotel alojamiento e investigan un giro dramático

Un grupo de mujeres le propinó una paliza en las inmediaciones del establecimiento.

Un hombre de 47 años murió en la zona oeste del Gran Buenos Aires tras saltar desde un muro de cinco metros de altura para escapar de un hotel alojamiento ubicado sobre la Colectora Sur del Acceso Oeste. El hecho ocurrió en la noche del martes 27 de octubre en el albergue transitorio Tú y Yo, casi en la intersección con la calle Justo Daract. Según la reconstrucción judicial, el sujeto intentó huir sin pagar los servicios y tras haberle robado a una joven de 18 años que ejercía la prostitución en el establecimiento.

Cómo fue el brutal caso en el hotel alojamiento

Durante la fuga por una ventana del inmueble, el individuo trepó a la pared perimetral y saltó hacia un predio lindero donde funcionaba una antigua fábrica de hielo seco. Al caer entre los escombros de la propiedad abandonada, sufrió una fractura expuesta en una de sus piernas y múltiples traumatismos. Minutos después, la víctima del robo alertó a sus compañeras, por lo que cinco trabajadoras sexuales ingresaron al predio, lo localizaron oculto entre la basura y le infligieron una serie de agresiones físicas.

La muerte se produjo a raíz de la fuerte caída.

Alertados por un llamado al número de emergencias 911, los efectivos del Comando Patrulla y de la comisaría primera hallaron el cadáver del sujeto en el terreno contiguo al hotel. La policía aprehendió preventivamente a seis mujeres involucradas en el episodio e inició actuaciones bajo la carátula de homicidio. Las detenidas quedaron a disposición de la fiscal María Verónica Pittella, titular de la Unidad Funcional N° 8 del Departamento Judicial de Moreno y General Rodríguez.

Un giro drástico se produjo en la causa tras la entrega del informe forense realizado en la morgue de General Rodríguez. El examen médico determinó que la causa fehaciente de la muerte obedeció a las lesiones internas provocadas por el impacto de la caída desde gran altura y no a los golpes propinados por el grupo de mujeres. Los peritos constataron que las contusiones posteriores no resultaron determinantes ni tuvieron entidad suficiente para ocasionar el deceso del hombre.

El hombre fue atacado al menos por seis mujeres.

Ante el resultado arrojado por la autopsia, la representación fiscal modificó la imputación del expediente penal y recalculó la calificación a lesiones leves. La resolución judicial dispuso la inmediata liberación de las seis imputadas una vez concretados los pasos procesales de rigor. La investigación continuará su curso para cerrar las diligencias sobre las circunstancias en las que se produjo el intento de robo dentro de la habitación del albergue transitorio.