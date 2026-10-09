Fue a un hotel alojamiento, reconoció a su ex por un "detalle" y todo terminó en escándalo

Un insólito escándalo terminó con la intervención de la policía luego de que un hombre reconociera a su expareja en la habitación contigua de un hotel alojamiento a través de un particular detalle. El hecho ocurrió durante la madrugada en un establecimiento ubicado sobre la Ruta Nacional 35, cuando el individuo de 30 años advirtió la presencia de la joven de 26 años en el cuarto vecino. Tras escuchar gemidos provenientes del interior y confirmar que se trataba de su exnovia, el sujeto reaccionó violentamente y comenzó a atacar a patadas la puerta de la habitación.

Cómo fue el violento ataque del hombre en el hotel alojamiento

El personal del albergue transitorio dio aviso inmediato a la central de emergencias al escuchar los golpes y gritos en el pasillo del complejo. Al arribar los efectivos policiales, constataron destrozos de consideración en la puerta de madera de la habitación número 11, donde se encontraba la joven junto a su acompañante. En el cuarto número 12 hallaron al agresor, quien también había ingresado al lugar minutos antes en compañía de otra persona.

La mujer había ingresado acompañada de otra persona.

Los testimonios recabados por las fuerzas de seguridad confirmaron que ambos habían asistido al mismo albergue por separado y sin previo acuerdo. La coincidencia de quedar alojados en cuartos linderos detonó el episodio de violencia cuando el hombre distinguió la voz de la mujer. Ante la agresión física contra la estructura del lugar, los uniformados procedieron a detener al individuo para frenar el avance del conflicto dentro del predio.

El sujeto de 30 años fue trasladado a la comisaría correspondiente y quedó imputado en una causa judicial por el delito de daño. Luego de completar los trámites de rigor y la identificación oficial, la fiscalía de turno notificó su libertad a la espera del avance del proceso legal. En paralelo, los encargados del hotel alojamiento presentaron la denuncia formal para exigir el resarcimiento económico por la destrucción de las instalaciones.

La fiscalía de turno liberó temporalmente al agresor.

La investigación quedó bajo la órbita de la Unidad Funcional de Género, Niñez y Adolescencia para evaluar el vínculo previo de la expareja. La fiscalía analiza la solicitud de medidas de restricción perimetral para resguardar la integridad física de la joven tras el ataque. Las actuaciones judiciales continuarán esta semana con la citación a declarar del personal del albergue y los involucrados.