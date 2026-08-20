Conmoción y misterio: una mujer terminó internada tras pasar la noche en un hotel alojamiento

Efectivos policiales e instructores judiciales de Pergamino investigan un extraño episodio en el que una joven de 25 años terminó internada tras pasar la noche en un hotel alojamiento. Las actuaciones se iniciaron de oficio cuando las autoridades del Hospital San José notificaron la atención médica a una paciente en grave estado de malestar. La Unidad Funcional de Instrucción N° 1 caratuló las diligencias como averiguación de ilícito para reconstruir la secuencia completa ocurridas en el establecimiento.

Cómo fue el misterioso hecho en el que la mujer terminó internada

Durante las primeras declaraciones testimoniales, la víctima brindó un relato confuso donde precisó que permaneció en el albergue transitorio junto a su pareja durante varias horas. En ese contexto, la joven reconoció que se produjeron consumos de sustancias estupefacientes y bebidas alcohólicas dentro de la habitación. Además, la joven declaró que repentinamente se cortó la luz del cuarto y una persona desconocida ingresó a la oscuridad para agredirla físicamente.

La víctima debió ser llevada a otro nosocomio.

La declaración de la afectada sumó mayor misterio cuando detalló que la persona que accedió al cuarto le cortó parte de su cabellera sin que pudiera determinar su identidad. Tras recibir los primeros auxilios en el centro médico local, la paciente se retiró del establecimiento sanitario de manera intempestiva y sin contar con el alta profesional. Ante la fuga involuntaria, los efectivos iniciaron un operativo de búsqueda para resguardar la integridad física de la denunciante.

Pocas horas después, las fuerzas de seguridad lograron ubicar a la muchacha en el domicilio particular de un familiar sobre la calle Monteagudo. Dado su estado de salud inestable, una ambulancia del servicio de emergencias SAME procedió a trasladarla nuevamente al nosocomio regional para completar las evaluaciones clínicas de rigor. En simultáneo, los peritos solicitaron los registros de ingreso y egreso al motel ubicado sobre las inmediaciones del Segundo Cruce.

La Policía investiga las cámaras de seguridad del lugar.

El Grupo Táctico Operativo trabaja activamente en la recolección de las imágenes de las cámaras de seguridad internas y externas del albergue transitorio. Los investigadores buscan identificar a todos los clientes e inquilinos que permanecieron en el lugar durante la franja horaria denunciada por la pareja. La Fiscalía espera los resultados de las pericias toxicológicas y médicas para determinar las responsabilidades penales del hecho que conmociona a la comunidad pergaminense.