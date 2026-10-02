El oktoberfest tiene su edición rock en Brewhouse

El Oktoberfest suma una fecha a puro rock en Ciudad Cultura Brewhouse Puerto con entrada gratuita. En esta oportunidad, se presentarán desde las 21 en el escenario de Diagonal Garibaldi al 4800 las bandas "Llegando los monos" y "Rompiendo espejos", banda Tributo a Callejeros.

La banda se presenta este sábado

"Llegando los monos" es la histórica banda marplatense tributo a Sumo que regresó a los escenarios recientemente para revivir los grandes clásicos del grupo de Luca Prodan.

Dentro del repertorio que presentarán se encuentra gran parte de la discografía de la mítica banda. Entre los clásicos que interpretan podemos encontrar "La rubia tarada", "Reggae de paz y amor", "Los viejos vinagres", "El ojo blindado" entre otros temas que combinan con otras canciones de la banda que no han tenido tanta difusión en los medios como son: "Telefonos/white trash", "El cieguito volador" y "Banderitas y globos".

El fuerte de la banda, creada en 2013, es el show en vivo; muy enérgico y volador, en el cual el 50% es la energía del público.

Si bien las entradas son gratuitas, deben reservarse con anticipación por sistema Cultutickets. Además, durante toda la noche habrá barra de tragos, canillas de cerveza y footrucks para disfrutar con una variada propuesta gastronómica.