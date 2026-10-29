Otro gremio docente anunció un nuevo paro este viernes por el femicidio de Nancy Godoy

Nancy manejaba 18 kilómetros y andaba dos o tres horas en caballo para llegar al establecimiento educativo.

Después del paro docente en protesta por el femicidio de Nancy Godoy en Corrientes, otro gremio bonaerense anunció una nueva medida de fuerza para este viernes 30 de octubre y reclamó por "las condiciones indignas en las que se sostiene la educación rural" en la Argentina.

En un extenso comunicado, la Asociación de Maestros de la provincia de Buenos Aires anticipó que se sumará al paro decretado por el Frente Nacional Democrático por la Educación Pública (Frendep), que del mismo modo exigió justicia por la docente hallada sin vida en un viejo potrero, en una zona de difícil acceso.

"Reclamamos políticas públicas, condiciones laborales dignas y protección integral para quienes enseñamos en cada rincón de la Argentina", manifestaron en el mensaje, al mismo tiempo que enumeraron "problemas críticos que surgen del análisis de su caso y de la realidad del sistema educativo rural".

La Asociación de Maestros bonaerense anunció paro este viernes 30 de octubre.

Las denuncias del gremio

Infraestructura edilicia en estado de abandono y riesgo : las escuelas rurales presentan deterioro extremo. En la Escuela N° 626, Nancy documentó paredes descascaradas, techos a punto de caerse, rajaduras, baños tapados con tierra y presencia de roedores e insectos . Este abandono no es un caso aislado, sino una realidad extendida en establecimientos que llevan años sin mantenimiento.

: las escuelas rurales presentan deterioro extremo. En la Escuela N° 626, Nancy documentó paredes descascaradas, techos a punto de caerse, rajaduras, baños tapados con tierra y . Este abandono no es un caso aislado, sino una realidad extendida en establecimientos que llevan años sin mantenimiento. Falta de acceso a servicios básicos como agua potable y energía eléctrica : la ausencia de agua potable en la escuela fue una de las denuncias explícitas de Nancy, quien debía buscar agua de un vecino o de una laguna para limpiar. A nivel nacional, el 37,6% de la población rural dispersa no accede a agua segura, y la accesibilidad al sistema eléctrico interconectado suele ser deficiente en estas

: la ausencia de agua potable en la escuela fue una de las denuncias explícitas de Nancy, quien debía buscar agua de un vecino o de una laguna para limpiar. A nivel nacional, el 37,6% de la población rural dispersa no accede a agua segura, y la accesibilidad al sistema eléctrico interconectado suele ser deficiente en estas Dificultades extremas de acceso y transporte para docentes y alumnos : llegar a la escuela implicaba para Nancy recorrer 18 kilómetros en auto , luego conseguir un caballo y transitar entre 2 y 3 horas por caminos Ilenos de bañados. Esta realidad se repite en todo el país: docentes que viajan a dedo, caminos intransitables por lluvia y directores que recorren 70 kilómetros para llegar a aulas con seis alumnos.

: llegar a la escuela implicaba para Nancy , luego conseguir por caminos Ilenos de bañados. Esta realidad se repite en todo el país: docentes que viajan a dedo, caminos intransitables por lluvia y directores que recorren 70 kilómetros para llegar a aulas con seis alumnos. Ausencia de registros administrativos y vacíos institucionales : al asumir, Nancy no encontró registros de actividad escolar desde el año 2024 y los vecinos le indicaron que el docente anterior llevaba entre dos y tres años sin dictar clases.

Designación de docentes en condiciones laborales y salariales precarias : a Nancy se la puso en funciones como directora suplente sin que el Estado garantizara condiciones mínimas de trabajo, se presentó una nota al Consejo General de Educación detallando la falta de mobiliario, libros institucionales y condiciones de seguridad, sin obtener respuesta efectiva. Los bajos salarios y la imposibilidad de cubrir costos de traslado hacen que muchos cargos especializados queden vacantes durante meses.

: a Nancy se la puso en funciones como directora suplente sin que el Estado garantizara condiciones mínimas de trabajo, se presentó una nota al Consejo General de Educación detallando la falta de mobiliario, libros institucionales y condiciones de seguridad, sin obtener respuesta efectiva. Los hacen que muchos cargos especializados queden vacantes durante meses. Aislamiento y falta de conectividad : la escuela de Nancy no tenía agua ni energía , y en muchas zonas rurales no hay internet ni señal de telefonía.

: la escuela de Nancy , y en muchas zonas rurales no hay internet ni señal de telefonía. Inseguridad y exposición de los docentes en parajes alejados : la desaparición y muerte de Nancy puso de manifiesto la vulnerabilidad de los docentes rurales , especialmente mujeres, que trabajan en zonas apartadas sin garantías de seguridad ni protocolos de acompañamiento. La escuela no solo está abandonada ediliciamente, sino también institucionalmente en cuanto a la protección de quienes allí trabajan.

: la desaparición y muerte de Nancy puso de manifiesto la , especialmente mujeres, que trabajan en ni protocolos de acompañamiento. La escuela no solo está abandonada ediliciamente, sino también institucionalmente en cuanto a la protección de quienes allí trabajan. Desigualdad educativa y menor calidad para los estudiantes rurales : la conjunción de infraestructura precaria, ausencia de docentes especializados y falta de servicios básicos se traduce en una vulneración del derecho a una educación digna . Nancy lo expresó con claridad: pidió mejoras para que sus alumnos tuvieran acceso a una educación pública digna. Las escuelas rurales quedan así relegadas a una calidad educativa muy inferior a la de las zonas urbanas, profundizando la desigualdad estructural.

Aunque la entidad se diferenció de los principales sindicatos a nivel nacional y provincial, que llevaron adelante el reclamo este jueves, el paro se enmarca en la misma causa por su femicidio y las condiciones indignas en las que desempeñan las maestras rurales como Nancy.